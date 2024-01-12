ميقاتي: لا يمكن بحث تهدئة في لبنان دون وقف إطلاق النار بغزة

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن بحث تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، مرتبطا بوقف إطلاق النار في غزة تزامنا مع ذلك.

وقال ميقاتي خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم "أبلغنا الموفدين أن بحث تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي ونطالب بوقف إطلاق النار في غزة تزامنا مع ذلك"، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

لا نقبل أن يتعرض إخوة لنا للإبادة الجماعية بينما نبحث عن اتفاق خاص بنا

وتابع "ميقاتي"، لا نقبل أن يتعرض إخوة لنا للإبادة الجماعية بينما نبحث عن اتفاق خاص بنا".

وأضاف أن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولا الى القرار 1701، لم تنفذ إسرائيل أيا منها.

تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة الحدودية يكون بتطبيق كل القرارات الدولية

وأوضح أنه إذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة الحدودية، فلتطبق كل القرارات الدولية، بدءا باتفاق الهدنة الصادر عام 1949، وكل النقاط الواردة فيه من دون أي تغيير، وعندها يمكن الانتقال الى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب.

الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي

وتابع رئيس الوزراء اللبناني، أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف إطلاق نار جدي في لبنان، نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للإبادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد".

وحيا رئيس الوزراء اللبناني مبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، متطلعا إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لاسيما القانون الدولي الإنساني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.