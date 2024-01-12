تهجير قصرى وإبادة جماعية فى غزة.. الاتهامات الموجهة لإسرائيل أمام "العدل الدولية"
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد الاتهامات الموجهة لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
الاتهامات الموجهة لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
- فرض حصار قاتل على غزة.
- انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
- تعمد قتل المدنيين في غزة.
- محو أحياء وعائلات بأكملها في القطاع.
- ممارسات إسرائيل لتدمير شعب بأكمله في غزة إبادة جماعية.
- التهجير القسري والحصار الشامل على قطاع غزة دليل على القتل المتعمد والمنهجي من قبل إسرائيل.
- إسرائيل فرضت ظروفًا قاسية لمنع المدنيين من الوصول لمياه الشرب والمأوى.
- أدلة جمعت خلال 13 أسبوعًا تؤكد تعمد إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
- انتهاكات إسرائيل طالت موظفي المنظمات الدولية والقائمين على إيصال المساعدات للفلسطينيين.
- إسرائيل لم تتورع عن استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين في غزة.