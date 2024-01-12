وكيل إسرائيل أمام "العدل الدولية": هدف حماس إبادة اليهود

قال الفريق القانوني لإسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، إن دعوى جنوب إفريقيا قدمت صورة مشوهة ومغلوطة للأحداث، زاعمًا أن أفعالها كانت دفاعًا عن نفسها.

وأضاف: "هدف حماس الواضح هو إبادة اليهود".

وتابع: "إسرائيل لديها كل الحقوق في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن شعبها، وتأمين خروج محتجزيها".

وواصل: "لم تتطرق طلب جنوب إفريقيا، عن الأثر النفسي الذي طال الجنود والأسرى، أو حتى الأسرى الذين ما زالوا في قبضة حماس"، زاعمًا أن طلب جنوب إفريقيا يقوض حقوق إسرائيل.