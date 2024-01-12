الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وكيل إسرائيل أمام "العدل الدولية": هدف حماس إبادة اليهود

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال الفريق القانوني لإسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، إن دعوى جنوب إفريقيا قدمت صورة مشوهة ومغلوطة للأحداث، زاعمًا أن أفعالها كانت دفاعًا عن نفسها.

وأضاف: "هدف حماس الواضح هو إبادة اليهود".

وتابع: "إسرائيل لديها كل الحقوق في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن شعبها، وتأمين خروج محتجزيها".

وواصل: "لم تتطرق طلب جنوب إفريقيا، عن الأثر النفسي الذي طال الجنود والأسرى، أو حتى الأسرى الذين ما زالوا في قبضة حماس"، زاعمًا أن طلب جنوب إفريقيا يقوض حقوق إسرائيل.

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