الأربعاء 10 يناير 2024
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عالم

"صحة غزة": الضحايا تحت الركام وفي الشوارع ولا نستطيع الوصول إليهم

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 147 شهيدًا و243 إصابة وهذا ما وصل للمستشفيات فقط.

وأضافت الصحة بغزة، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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مصر والأردن على رأسهما.. الموقف العربي من تهجير الفلسطينيين من غزة

23357 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي علي غزة

وأشارت الصحة ، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23357 شهيدا و59410 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وسبق، وتحدث نبال فرسخ، مسئولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، عن الاستهداف الممنهج للمستشفيات الفلسطينية من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وقالت مسئولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن مستشفيات جنوب قطاع غزة تشهد عملية استهدافات مباشرة الآن، حيث خرجت حتى الآن 30 مستشفى عن الخدمة من 36 مستشفى منذ بداية العدوان على قطاع غزة، بالإضافة إلى خروج 53 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهدافات.

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نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين منع دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة

 

غزة الإحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة الضحايا العدوان الإسرائيلى حصيلة العدوان الإسرائيلي الهلال الأحمر الفلسطيني

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