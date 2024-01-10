رئيس الوزراء العراقى: إنهاء الحرب على قطاع غزة سيوقف خطر التصعيد الإقليمى

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأربعاء، عن أن العراق يسعى لإخراج قوات التحالف الدولي ضد داعش بشكل سريع ومنظم.

وأشار السوداني إلي أن إنهاء الحرب على قطاع غزة سيوقف خطر التصعيد الإقليمي.

وأضاف السوداني في تصريحات صحفية لوكالة رويترز، أن العراق يسعى لإخراج قوات التحالف الدولي بشكل سريع ومنظم كي لا تبقى في العراق لمدة طويلة وتستمر الهجمات، موضحًا أن ذلك يتم عبر الاتفاق على إطار زمني لإخراجها.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن هناك حاجة لإعادة تنظيم العلاقة، حتى لا تكون هدفًا أو مبررًا لأي طرف، سواء كان داخليًا أو خارجيًا للعبث بالاستقرار في العراق والمنطقة.

وحول تطورات الحرب على غزة، أكد السوداني ضرورة إنهاء هذه الحرب الذي من شأنه أن يوقف خطر التصعيد الإقليمي، موضحًا أن إنهاء حرب غزة هو الحل الوحيد.

وحذر رئيس الوزراء العراقي من ساحة الصراع في منطقة حساسة بالنسبة للعالم برمته والتي تمتلك معظم إمدادات الطاقة.

العراق: تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولى

والجمعة الماضية، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، موقفه الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي.

وأعلن السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وأكد السوداني أن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها أن تقوم بمتابعة الخروقات، مشددًا علي أنه ليس من حق أي جهة التجاوز على سيادة العراق.

كما أدانت الرئاسة العراقية، العدوان الذي استهدف أحد المقار الأمنية في بغداد.

وقالت رئاسة العراق في بيان: "ندين بشدة العدوان الذي استهدف أحد المقرات الأمنية في بغداد، وأسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى"، مبينًا أن "هذا العدوان يُعد خرقًا وتجاوزًا على سيادة العراق وأمنه، وانتهاكًا صريحًا للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر والمسوغات التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية.