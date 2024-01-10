الأربعاء 10 يناير 2024
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عالم

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستشفيات غزة عاجزة عن تقديم الخدمات الصحية

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني، اليوم الأربعاء، أن المستشفيات في شمال قطاع غزة لم تعد قادرة على تقديم أي خدمات جراحية.

وأضاف مارديني، في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام الفلسطينية، أن المستلزمات الطبية في قطاع غزة لا تكفي إطلاقا لإغاثة الجرحى والمرضى، مؤكدا أن الوضع صعب في كل المستشفيات بقطاع غزة وهذا غير مقبول وخطير.

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"صحة غزة": الضحايا تحت الركام وفى الشوارع ولا نستطيع الوصول إليهم

وتابع المسؤول بالصليب الأحمر "نقوم أحيانا بعمليات استجابة في شمال القطاع عندما يسمح الوضع".

وأكد مارديني أن مسؤولية أطراف النزاع احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مشددا علي أن النشاط الدبلوماسي متواصل لمناشدة دول لها تأثير على أطراف النزاع.

"صحة غزة": الضحايا تحت الركام وفى الشوارع ولا نستطيع الوصول إليهم

وسبق، وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 147 شهيدًا و243 إصابة، وهذا ما وصل للمستشفيات فقط.

وأضافت الصحة بغزة أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23357 شهيدًا و59410 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وسبق، وتحدث نبال فرسخ، مسئولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، عن الاستهداف الممنهج للمستشفيات الفلسطينية من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وقالت مسئولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن مستشفيات جنوب قطاع غزة تشهد عملية استهدافات مباشرة الآن، حيث خرجت حتى الآن 30 مستشفى عن الخدمة من 36 مستشفى منذ بداية العدوان على قطاع غزة، بالإضافة إلى خروج 53 مركزًا صحيًا عن الخدمة بسبب الاستهدافات.

قطاع غزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر غزة المستشفيات بقطاع غزة روبرت مارديني

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