الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عمان تدين القصف الأمريكى البريطانى لمدن اليمن

اليمن
اليمن

أعربت وزارة الخارجية العمانية، صباح اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء تطور الأوضاع في المنطقة عقب القصف الأمريكي البريطاني لمدن عديدة في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيانٍ اليوم: "نتابع بقلق بالغ تطورات القصف الأمريكي البريطاني لمدن عدة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ونستنكر اللجوء للعمل العسكري من دول صديقة، بينما تتمادى إسرائيل في حربها الغاشمة دون حساب".

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وأضاف بيان الخارجية العمانية: "حذّرنا من توسع دائرة الصراع بالمنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

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