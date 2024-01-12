الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليوم.. جلسة لمجلس الأمن بشأن "الحالة في الشرق الأوسط"

مجلس الأمن الدولى
مجلس الأمن الدولى

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".

وطلبت الجزائر، العضو العربي الوحيد في المجلس، أن يناقش الاجتماع خطر التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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ومن المتوقع أن يقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس، الإحاطات لأعضاء المجلس.

يجدر الإشارة إلي أن مجلس الأمن الدولي عقد الأربعاء الماضي، جلسة مشاورات مغلقة، بناء على طلب من دولة مالطا، لمناقشة تنفيذ القرار 2712 الذي يدعو إلى وقف مؤقت وممرات إنسانية عاجلة وممتدة في جميع أنحاء غزة لتسهيل توفير السلع والخدمات الأساسية للناس.

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واستشهد 17 فلسطينيًا على الأقل، مساء أمس الخميس في قصف إسرائيلي على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني في غزة، إن 9 أشخاص استشهدوا وجرح آخرون، في قصف استهدف منزلًا في منطقة الشوكة، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

روسيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

وفي وقت سابق،  طلبت روسيا عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على خلفية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، بحسب "قناة القاهرة الإخبارية".


وذكرت قناة "تيليجرام" التابعة للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن "روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في 12 يناير في ما يتعلق بالضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن".

أمريكا تنفذ ضربات عسكرية استهدفت مواقع تابعة للحوثي


وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي والبريطاني نفذت غارات استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن، ردًا على هجوم الجماعة على السفن في البحر الأحمر.

مجلس الأمن الشرق الأوسط فلسطين قطاع غزة الشعب الفلسطيني

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