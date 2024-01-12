الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤول ألمانى: ما يحدث فى غزة جريمة إبادة

غزة
غزة

قال نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، إن ما يحدث في غزة هو جريمة إبادة، لافتًا إلى أن أكثر من 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، متابعًا: «رائحة الموت تفوح في كل مكان، ومن غير المعقول أن يطالب العالم إسرائيل بتخفيف القتل في غزة، بل يجب وقف القتل والدمار بشكل كامل»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

 

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية، أمس الخميس في مكتبه برام الله، المسؤول الألماني بحضور وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي.

 

وأكد أشتية أن الأولوية حاليًا الوقف الفوري لعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والعمل على إدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود عبر كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وإعادة الكهرباء والمياه، ومعالجة الجرحى.

 

وأردف: «اليوم التالي يجب أن يكون شاملًا لكافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، نريد أفقًا سياسيًا وخطوات عملية لتطبيق حل الدولتين على الأرض، والاعتراف بدولة فلسطين وتجسيد إقامتها على حدود عام 1967».

 

وعقب الاجتماع، عقد رئيس الوزراء ونائب المستشار الألماني جلسة مباحثات اقتصادية، بحضور الوزير العسيلي وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين والألمان، بهدف تشبيك الأعمال وعقد الشراكات الاقتصادية.

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