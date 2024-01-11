الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيربي: ندعم إسرائيل بالأسلحة فى حربها بقطاع غزة وادعاءات جنوب إفريقيا لا أساس لها

جون كيربي
جون كيربي

أكد منسق لجنة الأمن القومي الأمريكية للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بالأسلحة في حربها على قطاع غزة.

وأضاف كيربي، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ادعاءات جنوب إفريقيا لا أساس لها من الصحة ولا يوجد أي أساس لتوجيه اتهامات بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل، حيث لا يوجد أي مؤشر على أنها تنتهك قوانين النزاعات المسلحة بشكل متعمد.

وأوضح أن الولايات المتحدة لا تقيم استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية، لأن إسرائيل الحق والمسئولية في الدفاع عن نفسها وسنواصل التأكد من قدرتها على القيام بذلك، مشيرًا إلى أنه من الضروري تقليل الخسائر المدنية في الحرب بقطاع غزة.

القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة إسرائيل قطاع غزة جنوب أفريقيا الحرب

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