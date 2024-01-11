جابر القرموطى يشيد بإصدار «الدستور» الجديد «حرف»: الإبداع لغة الصحافة المصرية

وجّه الإعلامي جابر القرموطي، الشكر للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على إصداره جريدة "حرف الثقافية"، مؤكدًا أن الإبداع لا يزال هو لغة الصحافة المصرية والمجد للصحافة الورقية.

قال "القرموطي"، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" والمذاع على فضائية "سي بي سي"، إن الكلمتين اللتين كتبهما الدكتور محمد الباز قد أعجباني جدًا ألا وهما "الدستور الثقافي- حرف"، مشيرًا إلى أن هذا إصدار "الدستور الثقافي" يصدر كل يوم أربعاء.

وتابع القرموطي: "يقول الدكتور محمد الباز قد تكون هذه الجريدة الثقافة بداية لإصدار جريدة إلكترونية عامة تأخذ من الصحافة الورقية شكلها وتبويبها ورصانة الكتابة فيها ولا تعتمد على الورق للوصول إلى قرائها، لكن لماذا لا نجرب أولًا فى مجال من يسعى خلفه متخصص".

واستكمل: "لا نريد إعادة مجد الصحافة الورقية، فالأمجاد مهما طالت إلى زوال.. لكننا نريد أن نعيد للكتابة الصحفية بريقها ولمعانها ورونقها ومجدها، وأعتقد أننا قادرون على ذلك، فلا يزال الإبداع هو لغة الصحافة المصرية لن يغادرها أبدًا".

كما وجه القرموطي، الشكر أيضًا لكل الزملاء الذين شاركوا في هذا الملف، ومن بينهم الدكتور عيد رحيل، والكاتب سامح الأسواني، محمود الشهاوي، إيهاب مصطفى، حسام الضمراني، محمد ثابت، محمد مجاهد، كرم منصور، أحمد المريخي، جرجس شكري، إبراهيم عبدالعزيز، أيمن عبدالحكيم، محمد جلال.