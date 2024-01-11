فصائل عراقية: استهدفنا قاعدة الشدادى فى سوريا برشقة صاروخية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم، الخميس، أن الفصائل العراقية أعلنت استهدافها قاعدة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي بسوريا، والتي تضم قوات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، برشقة صاروخية.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور جهاد الحرازين أستاذ القانون الدولي، أن الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أثبت اليوم في محكمة العدل الدولية، نية الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الإبادة الجماعية، من خلال المرافعات في محاكمة القرن بمحكمة العدل، مؤكدًا أن هناك حالة من التخبط لدى الاحتلال تزامنت مع بدء المحاكمة.

وأضاف الحرازين، أن الفريق القانوني الجنوب إفريقي، أثبت أن الجريمة مكتملة الأركان بركنيها المادي والمعنوي من خلال تقديم صورة واضحة وموثقة بالفيديوهات والصور لكل الجرائم التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي تأتي في سياق المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

