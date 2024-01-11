“القاهرة الإخبارية”: 22 يناير مناقشة مهمة حماية الملاحة بالبحر الأحمر

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها اليوم، الخميس، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون يوم 22 يناير الجاري مسألة المهمة البحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر؛ وذلك نقلًا عن وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد زعيم الحوثيين في اليمن، عبدالملك بدرالدين الحوثي، بأن أي هجوم أمريكي لن يمر دون رد، مؤكدًا أن من يريد استهداف شعبنا وقواتنا يخاطر بسفنه.

وأمس الأربعاء، هدد زعيم جماعة الحوثي اليمنية، عبدالملك الحوثي، بأن جماعته ستبدأ إطلاق الصواريخ على السفن الحربية الأمريكية، إذا تدخلت واشنطن بشكل أكبر في شئون منطقة البحر الأحمر أو استهدفت اليمن.