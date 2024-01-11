الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كفينة: محاكمة إسرائيل تاريخية وتضعها فى مأزق كبير أمام المجتمع الدولى

دمار غزة
دمار غزة

قال الكاتب الصحفي محمد كفينه المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة جرائم الإبادة الجماعية، تعد محاكمة تاريخية لها، لأنها تهز صورتها أمام المجتمع الدولي وتضعها في مأزق كبير. 

وأضاف كقينه، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن جنوب أفريقيا تقدمت بدعوى ضد إسرائيل على أنها تقوم بعملية إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني المودجود في القطاع، مشيرًا إلى أن ذلك في العالم الغربي شيء يعتبر أنه تجاوز كل الحدود، مشيرًا إلى الإسرائيليين دائمًا يقدمون أنفسهم على أنهم ضحايا للإبادة الجماعية.

وأوضح أن إسرائيل ستقف أمام المحكمة لتدافع عن نفسها كونها عضوًا في مجموعة الدول التي وقعت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وبحكم أن جنوب إفريقيا تقدمت بهذه الدعوى ضدها، فإسرائيل ملزمة أن تدافع عن نفسها.

وتابع: “الأمر الأهم، هو أن الفريق القانوني الجنوب إفريقي طالب بتحرك سريع لتوقف الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأشار إلى أن هذه الاجراءات المؤقتة تستند على ما ذكره الفريق القانوني بأن ما تقوم به إسرائيل هو يحمل في طياته الكثير من النوايا للقضاء على الشعب الفلسطيني وارتكاب جرائم إبادة.  

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