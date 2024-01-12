الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد ضرب اليمن.. الصين تدعو جميع الأطراف لمنع اتساع النزاع في المنطقة

الناطقة باسم الخارجية
الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ

دعت الصين  جميع الأطراف إلى منع اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، بعد الضربات الأمريكية البريطانية ضد أهداف حيوية تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن، "الصين تشعر بالقلق من التصعيد في التوتر في البحر الأحمر.. نحض الأطراف المعنية على التهدئة وممارسة ضبط نفس لمنع اتساع رقعة النزاع".

 مستعدون لمواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع

وأضافت: "نحن مستعدون لمواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في البحر الأحمر"، حسبما أوردت فرانس برس.

 

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خريطة الضربات الأمريكية البريطانية فى اليمن

ضربة أمريكية بريطانية على مواقع تابعة للحوثيين في  اليمن

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأربعة من حلفائهما ليل الخميس - الجمعة، ضربات عسكرية ضد أكثر من عشرة أهداف في اليمن تسيطر عليها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بينها مطارات وقواعد عسكرية ومناطق لتخزين الأسلحة، وذلك في توسيع للحرب في الشرق الأوسط التي سعت إدارة بايدن إلى تجنبها منذ بدء حرب غزة.

وقالت الولايات المتحدة إن الضربات الجوية والبحرية التي قادتها، جاءت ردا على أكثر من عشرين هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ للحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر منذ نوفمبر، وبعد تحذيرات للحوثيين في الأسبوع الماضي من إدارة بايدن والعديد من الحلفاء الدوليين لإيران؛ بعواقب وخيمة إذا لم تتوقف الهجمات.

بايدن: لن نسمح بتعريض حرية الملاحة للخطر

ووصف الرئيس بايدن الضربات بأنها "رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركائنا لن يتسامحوا مع الهجمات على أفرادنا أو يسمحوا لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد الطرق التجارية الأكثر أهمية في العالم".

وحذر بايدن في بيان: "لن أتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية حسب الضرورة".

من جهتها، ردت وزارة خارجية الحوثيين على الهجمات ببيان، قالت فيه أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يجب أن تكونا مستعدتين لدفع ثمن باهظ ومواجهة العواقب الوخيمة لعدوانهما".

الصين الشرق الأوسط الضربات الأمريكية البريطانية اليمن البحر الاحمر التصعيد اتساع رقعة النزاع

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