روسيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الضربات على اليمن

طلبت روسيا عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على خلفية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، بحسب "قناة القاهرة الإخبارية".

وذكرت قناة "تيليجرام" التابعة للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن "روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في 12 يناير في ما يتعلق بالضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن".

أمريكا تنفذ ضربات عسكرية استهدفت مواقع تابعة للحوثي

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي والبريطاني نفذت غارات استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن، ردًا على هجوم الجماعة على السفن في البحر الأحمر.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن وسائل إعلام حوثية، أن عناصر الحوثيين في حالة استنفار وجهوزية، وسيردون بقوة على أي عدوان.