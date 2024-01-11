عاجل| خطة عسكرية أمريكية بريطانية لمقاتلة "الحوثيين".. التفاصيل

كشفت صحيفة فايننشال تايمز، خطة مواجهة أمريكا وبريطانيا، أعمال القرصنة لجماعة الحوثيين، حيث أكدت أن إطلاق صواريخ كروز توماهوك من الغواصات البريطانية ضد أهداف عسكرية حوثية خيار مطروح، وذلك حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضافت: "نشر طائرات بريطانية مقاتلة لضرب قواعد عسكرية للحوثيين أحد خيارات لندن".

وتابعت: "سفينتان حربيتان بريطانيتان في البحر الأحمر ستشاركان في الضربات ضد الحوثيين"، مؤكدة أنه من المتوقع أن تساهم بريطانيا بـ 10% من الضربات ضد الحوثيين.

ولفتت إلى أن الضربة ضد الأهداف العسكرية الحوثية ستقودها الولايات المتحدة وستلعب فيها بريطانيا دورا صغيرا.