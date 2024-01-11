الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية جاءت فى توقيت مهم

السفير رخا أحمد حسن
السفير رخا أحمد حسن

تحدث السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، عن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، مؤكدا أنها جاءت في توقيت مهم، تشهد فيه المنطقة أوضاع بالغة الخطورة، بسبب كميات القتل والدمار والتخريب التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بالإضافة إلى عجز المجتمع الدولي عن إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بكميات كافية إلى القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "etc"، أن المجتمع الدولي عجز عن منع إسرائيل من تدمير المستشفيات ومدارس الأونروا، التي أصبحت ملجأ للفلسطينيين، لافتا إلى أن قادة مصر والأردن وفلسطين، أطراف رئيسيين في القضية الفلسطينية، باعتبارها جزءا أساسيًا من الأمن القوي لمصر والأردن.

وعن زيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، للمنطقة، موضحا أنها لم تبدأ من قلب المشكلة وإنما بدأت من أطرافها، حيث زار تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية، وبعد ذلك توجه إلى إسرائيل وفلسطين ومصر، منوهًا بأن هذا دليل على محاولة أمريكا لحماية إسرائيل تدخل أطرافا أخرى قد تضر بدولة الاحتلال، مما تتأثر المصالح الأمريكية.

القمة المصرية الأردنية الفلسطينية مصر الأردن إسرائيل غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

"موافي" يحذر من الوجبات السريعة: مضاعفات مرض السمنة تعد فهرسا لأمراض الباطنة

مفاجأة في سعر صرف الدولار بالسوق السودا الأيام المقبلة

حسام موافى: "الطب لم يكن من اهتماماتى.. وتمنيت أن أصبح قاضيًا"

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

الجندى: تجربة الرعاية الرئاسية للمنهج الدعوى فى مصر تدرس للعالم كله

عالم أزهرى يفجر مفاجأة عن الأحكام الفقهية للتحول الجنسى

لماذا لم ينسب الله لنفسه صفة "الصفح" فى القرآن الكريم؟

الصليب الأحمر: مستشفيات شمال قطاع غزة لم تعد قادرة على تقديم أى خدمات جراحية

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

محمد الباز يكتب: لماذا حرف؟.. جريدة ثقافية لاستعادة سلطة الكلمة وسطوتها

استقبال استثنائي من جماهير كوت ديفوار لمحمد صلاح أمام فندق الإقامة (فيديو)

أجواء شتوية قاسية الأيام المقبلة وكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا

رئيس "الجامعة العربية" بمجلس الأمن: لا يمكننا رفع دعوى ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر