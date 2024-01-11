دبلوماسى سابق: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية جاءت فى توقيت مهم

تحدث السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، عن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، مؤكدا أنها جاءت في توقيت مهم، تشهد فيه المنطقة أوضاع بالغة الخطورة، بسبب كميات القتل والدمار والتخريب التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بالإضافة إلى عجز المجتمع الدولي عن إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بكميات كافية إلى القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "etc"، أن المجتمع الدولي عجز عن منع إسرائيل من تدمير المستشفيات ومدارس الأونروا، التي أصبحت ملجأ للفلسطينيين، لافتا إلى أن قادة مصر والأردن وفلسطين، أطراف رئيسيين في القضية الفلسطينية، باعتبارها جزءا أساسيًا من الأمن القوي لمصر والأردن.

وعن زيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، للمنطقة، موضحا أنها لم تبدأ من قلب المشكلة وإنما بدأت من أطرافها، حيث زار تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية، وبعد ذلك توجه إلى إسرائيل وفلسطين ومصر، منوهًا بأن هذا دليل على محاولة أمريكا لحماية إسرائيل تدخل أطرافا أخرى قد تضر بدولة الاحتلال، مما تتأثر المصالح الأمريكية.