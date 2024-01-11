مسئولون أمريكيون يستعرضون خطة "البنتاجون" لاستهداف مواقع الحوثيين في اليمن

نقلت “فايننشال تايمز” عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن “البنتاجون” وضع عدة خيارات لضرب مواقع إطلاق صواريخ ومستودعات أسلحة تابعة للحوثييين، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت فايننشال تايمز، عن مسؤولين أمريكيين، أن البنتاجون وضع خيارات لتوجيه ضربات محددة لمواقع الحوثيين في اليمن.

وأشارالتقرير، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني أطلع حكومته على التدخل العسكري الوشيك ضد الحوثيين، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.