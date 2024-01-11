رئيس قناة السويس: رأس الرجاء الصالح ليس آمنًا لعبور السفن.. نحن نوفر المال والوقت

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن رأس الرجاء الصالح ليس الطريق الصالح والآمن لعبور السفن في هذا التوقيت.

وأضاف خلال مداخلة هتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامجه "كل يوم " المذاع على شاشة "ON"، أن رأس الرجاء الصالح ليس الطريق الصالح والآمن لعبور السفن في هذا التوقيت، وخاصة في ظل الأجواء الغريبة، وطول مدة العبور، لأكثر من 10 لـ 15 يوما طبقًا لسرعته مقارنة بالمرور بقناة السويس، وهذا يمثل عبء على الخطوط الملاحية.

وأوضح أن قناة السويس تعمل على تقديم الخدمات المختلفة، حيث تقدم خدمات الترسانات والإصلاح، ولانشات الإسعاف، بجانب عمليات التأمين الفني حال وصولها مصر، لافتا إلى أن هناك أزمة على السفن الملاحية من ارتفاع التكاليف والأسعار.

وشدد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على أن قناة السويس توفر "الوقت والمال"، وهي الأكثر أمانًا، وتوفر الوقود وتحافظ على البضائع بقوة.