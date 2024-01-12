وسائل إعلام أمريكية: قريبون جدا من هجوم عسكرى على الحوثيين

قالت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول إسرائيلي، إنهم قريبون جدًا من هجوم أمريكي على الحوثيين، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أكدت وسائل إعلام أمريكية، رفع حالة التأهب في أنظمة الدفاع الجوي بإسرائيل استعدادًا لشن هجوم على الحوثيين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت كشفت صحيفة فايننشال تايمز، خطة مواجهة أمريكا وبريطانيا، أعمال القرصنة لجماعة الحوثيين، حيث أكدت أن إطلاق صواريخ كروز توماهوك من الغواصات البريطانية ضد أهداف عسكرية حوثية خيار مطروح، وذلك حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضافت: "نشر طائرات بريطانية مقاتلة لضرب قواعد عسكرية للحوثيين أحد خيارات لندن".