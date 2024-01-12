الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وسائل إعلام أمريكية: قريبون جدا من هجوم عسكرى على الحوثيين

هجمات الحوثيين
هجمات الحوثيين

قالت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول إسرائيلي، إنهم قريبون جدًا من هجوم أمريكي على الحوثيين، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أكدت وسائل إعلام أمريكية، رفع حالة التأهب في أنظمة الدفاع الجوي بإسرائيل استعدادًا لشن هجوم على الحوثيين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت كشفت صحيفة فايننشال تايمز، خطة مواجهة أمريكا وبريطانيا، أعمال القرصنة لجماعة الحوثيين، حيث أكدت أن إطلاق صواريخ كروز توماهوك من الغواصات البريطانية ضد أهداف عسكرية حوثية خيار مطروح، وذلك حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضافت: "نشر طائرات بريطانية مقاتلة لضرب قواعد عسكرية للحوثيين أحد خيارات لندن".

الحوثيين هجوم امريكي وسائل اعلام أمريكية مسؤول إسرائيلي القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

عاجل.. الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

عاجل.. استشهاد 17 فلسطينيًا فى قصف إسرائيلى على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

عاجل.. بيان عاجل من الحوثيين بعد أنباء عن ضربة أمريكية بريطانية فى اليمن

عاجل.. أول فيديو لبدء هجوم التحالف الدولى على الحوثيين فى اليمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أميركية وبريطانية تشن حربها على الحوثيون.

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا