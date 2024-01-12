المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: التهديدات ضد حرية الملاحة بالبحر الأحمر تتطلب ردا عالميا

قالت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، إن التهديدات ضد حرية الملاحة بالبحر الأحمر تتطلب ردا عالميا، وفقا لما نقلت قنانة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي السياق، أكدت فايننشال تايمز، عن مسؤولين أمريكيين، أن البنتاجون وضع خيارات لضرب مواقع إطلاق صواريخ ومستودعات أسلحة الحوثييين، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضافت فايننشال تايمز، عن مسؤولين أمريكيين، أن البنتاجون سيتم وضع خيارات لتوجيه ضربات محددة لمواقع الحوثيين في اليمن.