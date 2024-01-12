الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: التهديدات ضد حرية الملاحة بالبحر الأحمر تتطلب ردا عالميا

التهديدات ضد حرية
التهديدات ضد حرية الملاحة بالبحر الأحمر

قالت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، إن التهديدات ضد حرية الملاحة بالبحر الأحمر تتطلب ردا عالميا، وفقا لما نقلت قنانة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي السياق، أكدت فايننشال تايمز، عن مسؤولين أمريكيين، أن البنتاجون وضع خيارات لضرب مواقع إطلاق صواريخ ومستودعات أسلحة الحوثييين، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضافت فايننشال تايمز، عن مسؤولين أمريكيين، أن البنتاجون سيتم وضع خيارات لتوجيه ضربات محددة  لمواقع الحوثيين في اليمن.

الامم المتحدة حرية الملاحة البحر الاحمر الحوثيين عمليات قرصنة

مواد متعلقة

رئيس قناة السويس: رأس الرجاء الصالح ليس آمنًا لعبور السفن.. نحن نوفر المال والوقت

دبلوماسى سابق: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية جاءت فى توقيت مهم

رئيس "الجامعة العربية" بمجلس الأمن: لا يمكننا رفع دعوى ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

رئيس قناة السويس: انخفاض عبور السفن بنسبة 30% بسبب توترات البحر الأحمر

"موافي" يحذر من الوجبات السريعة: مضاعفات مرض السمنة تعد فهرسا لأمراض الباطنة

مفاجأة في سعر صرف الدولار بالسوق السودا الأيام المقبلة

حسام موافى: "الطب لم يكن من اهتماماتى.. وتمنيت أن أصبح قاضيًا"

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

عاجل.. تحالف "حارس الازدهار" يستعد لضرب أهداف حوثية فى اليمن

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

عاجل| خطة عسكرية أمريكية بريطانية لمقاتلة "الحوثيين".. التفاصيل

استقبال استثنائي من جماهير كوت ديفوار لمحمد صلاح أمام فندق الإقامة (فيديو)

أجواء شتوية قاسية الأيام المقبلة وكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا