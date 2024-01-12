تدخل عسكري وشيك وانضمام بريطانيا إلى واشنطن.. ماذا ينتظر الحوثيين؟

أشارت صحيفة التايمز، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني أطلع حكومته على التدخل العسكري الوشيك ضد الحوثيين، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكدت صحيفة التايمز، أنه من المتوقع أن تنضم لندن إلى واشنطن في شن غارات جوية على مواقع عسكرية للحوثيين.

وكان توعّد زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، الخميس، أمريكا حال استهداف عناصره في اليمن بأنه “لن يمر دون رد”.

وذكرت رويترز أن زعيم الحوثيين قال في كلمة متلفزة إن أي رد من هذا القبيل سيكون أكبر من الرد الأخير الذي استهدفت فيه سفينة أمريكية في البحر الأحمر بالصواريخ وطائرات دون طيار.