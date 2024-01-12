الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمم المتحدة: الحوثيون شنوا أكثر من 20 هجوما فى البحر الأحمر خلال 90 يوما

الحوثيون
الحوثيون

قالت الأمم المتحدة، إن الحوثيين شنوا أكثر من 20 هجوما منفصلا ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر، خلال أقل من 90 يوما، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما قالت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، إن التهديدات ضد حرية الملاحة بالبحر الأحمر تتطلب ردا عالميا، وفقا لما نقلت قنانة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي السياق، أكدت فايننشال تايمز، عن مسؤولين أمريكيين، أن البنتاجون وضع خيارات لضرب مواقع إطلاق صواريخ ومستودعات أسلحة الحوثييين، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضافت فايننشال تايمز، عن مسؤولين أمريكيين، أن البنتاجون سيتم وضع خيارات لتوجيه ضربات محددة  لمواقع الحوثيين في اليمن.
 

الامم المتحدة الحوثيون 20 هجوم البحر الاحمر القاهرة الإخبارية

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