الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الحوثيين نقلت بعض الأسلحة تحسبا لضربة من الولايات المتحدة

قوات الحوثيين
قوات الحوثيين

قالت "وول ستريت جورنال"، عن مسئول دفاعي أمريكي، إن قوات الحوثيين نقلت بعض الأسلحة وحصنت أسلحة أخرى تحسبا لضربة من الولايات المتحدة وحلفائها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضافت "وول ستريت جورنال"، أن مستودعات الأسلحة التابعة للحوثيين في الحديدة وحجة ضمن قائمة الأهداف المتوقعة.
وفي السياق، أكدت فايننشال تايمز، عن مسؤولين أمريكيين، أن البنتاجون وضع خيارات لضرب مواقع إطلاق صواريخ ومستودعات أسلحة الحوثييين، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وأضافت فايننشال تايمز، عن مسؤولين أمريكيين، أن البنتاجون سيتم وضع خيارات لتوجيه ضربات محددة  لمواقع الحوثيين في اليمن.
 

الحوثيين أمريكا لندن بريطانيا القاهرة الإخبارية

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