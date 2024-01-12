خريطة الضربات الأمريكية البريطانية فى اليمن

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" خريطة الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن، التي تركزت جميعها في الأماكن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وجاء في العرض، أن الضربات الأمريكية البريطانية، استهدفت صنعاء والحديدة وصعدة وذمار، كما شملت الضربات أيضا مواقع في مديرية عبث في محافظة حجة غربي اليمن، ومنذ بداية الصراع في اليمن أواخر عام 2014 تغيرت خريطة النفوذ والسيطرة على محافظات وأقاليم اليمن البالغ مساحته 528 ألف كيلومتر.

وأشار العرض إلى أنه تسيطر القوات الحكومية على المساحة الأكبر في البلاد، فهي تبسط نفوذها على محافظات حضر موت والمهرة والمكلا ومأرب والجوف وتعز وحجة والضالع، وهو ما يعادل 60 % من الأراضي اليمنية.

أما ما يعرف بقوات المجلس الانتقالي الجنوبي فيتركز نفوذها في محافظة شبوة وأبين وعدن ولحج، فضلا عن جزيرة سقطرى الواقعة في الجنوب الشرقي لخليج عدن.

وعلى الرغم من سيطرة الحوثيين على ما يمثل 23 % من إجمالي مساحة اليمن، إلا أن مناطق نفوذهم تشمل العاصمة صنعاء والمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية مثل محافظات البيضاء وإب وعمران والحديدة وصعدة وريمة وذمار والمحويت.

وأكد الإعلامي رعد عبدالمجيد، خلال عرضه، أنه ومع تواصل فصول الصراع في اليمن تتركز الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في الجوف ومأرب وتعز والضالع والبيضاء والحديدة ولحج.