الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب لبنان بقنابل الفسفور.. وحزب الله يرد

قصف مدفعي إسرائيلي
قصف مدفعي إسرائيلي جنوب لبنان

قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددًا من البلدات في جنوب لبنان، استخدمت خلالها قذائف الفسفور، فيما أعلن حزب الله عن استهداف تجمعين لجنود إسرائيليين في محيط موقعي المطلة والبغدادي.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات حولا، وعيترون، وطير حرفا، والجبين، وسردا، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

قصف وسط بلدة الخيام جنوب لبنان

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أيضًا، وسط بلدة الخيام جنوب لبنان، بقذائف الفسفور، حسب شبكة روسيا اليوم، التي أشارت إلى أنه تم إطلاق 4 قذائف على منطقة خلة بلوط ووادي البياض على أطراف بلدة حولا، بالإضافة إلى غارة أخرى استهدفت منزلًا في بلدة حانين.

 

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حزب الله يصيب موقعين للاحتلال بالأسلحة الصاروخية

من جهته، قال حزب الله في بيانين منفصلين، إن "مقاتليه استهدفوا عند الساعة 09:50 من صباح اليوم تجمعًا ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة، وعند الساعة 11:30 استهدفوا تجمعًا ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه أيضًا إصابة مباشرة".

وأكد حزب الله في بيانه، أن استهدافاته تأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجانبين منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد يوم من نشوب الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف شهيد من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد على 50 ألفًا آخرين.

ويتزامن القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، مع وصول  الموفد الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين، إلى بيروت؛ حيث من المرتقب أن يجري سلسلة لقاءات مع قادة سياسيين وأمنيين، في إطار الجهود الأمريكية لتخفيف التوترات على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان قذائف الفسفور حزب الله الأسلحة الصاروخية بلدة الخيام

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