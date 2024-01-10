حزب الله ينفى اغتيال إسرائيل قائد وحدة المسيّرات جنوب لبنان

نفت جماعة حزب الله اللبنانية، إعلان إسرائيل مقتل قائد الوحدة الجوية التابعة للحزب جنوب لبنان بضربة جوية، أمس الثلاثاء، بعد ساعات من إعلانها أنه قاد هجوما على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل.

وأصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيانا نفت فيه صحة اغتيال مسؤول وحدة المسيّرات في الحزب أو مسؤول القوّة الجويّة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري أكد مقتل علي حسين برجي الذي قاد العشرات من الهجمات بطائرات مسيرة على إسرائيل.

وأضاف: "قبل تصفيته تمت أيضًا تصفية خلية مطلقي طائرات مسيرة من الوحدة الجوية لحزب الله والتي كانت في طريقها لإطلاق طائرات مسيرة متفجرة نحو أهداف في إسرائيل".