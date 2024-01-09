الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

عالم

الاحتلال يعلن استهداف قائد الوحدة الجوية لحزب الله فى جنوب لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن أنه قتل قائد الوحدة الجوية لحزب الله في جنوب لبنان، علي حسين برجي، في غارة جوية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاغاري إن قائد حزب الله قاد العشرات من الهجمات بطائرات بدون طيار ضد إسرائيل.

وجاء بيان الجيش الإسرائيلي بعد تقارير تفيد بأن غارة إسرائيلية في جنوب لبنان أدت إلى مقتل قائد كبير في حزب الله.

وأمس الإثنين، أعلنت إسرائيل مسئوليتها عن مقتل القيادي في "حزب الله" اللبناني، وسام طويل، حسبما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، الإثنين.

وقال كاتس، في المقابلة: "بالنسبة للضربة في جنوب لبنان، فقد تحملنا المسئولية، وهذا جزء من حربنا".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "نستهدف عناصر حزب الله والبنية التحتية والأنظمة التي تمكنوا من وضعها لردع إسرائيل".

جيش الاحتلال الإسرائيلي قائد الوحدة الجوية جنوب لبنان علي حسين برجي حزب الله الهجمات بطائرات إسرائيل

مواد متعلقة

وزير خارجية لبنان الأسبق: حزب الله لم يدخل معركته بعد مع جيش الاحتلال

سيناريوهات الاجتياح البري الإسرائيلى لقطاع غزة

القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال الإسرائيلى أخلت مستوطنة "كريتش شمونه"

أزمات مستمرة.. انقطاع الكهرباء والمياه وغياب مقومات الحياة يهدد ملايين الفلسطينيين

القاهرة الإخبارية: تجدد القصف بين حزب الله والاحتلال

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تبرز القائمة المبدئية للمرشحين

الغد: قرارات مجلس الأمن القومي تاريخية وتتطلب التفاف ومساندة شعبية كبرى

استئناف تشغيل المياه فى مناطق بجنوب غزة

الأكثر قراءة

"الباز" يكشف خطة الحكومة للتعامل مع ملف اللاجئين (فيديو)

"أقذر جرائم الإنسانية".. "الدستور" تحقق: كيف أنشأت إسرائيل أكبر بنك جلود بشرية فى العالم من جثامين الفلسطينيين؟

الحكومة ترد على شائعة توريق الإيرادات الدولارية لقناة السويس

الباز: "المصريين عندهم مليارات الدولارات تحت البلاطة" (فيديو)

الباز يكشف كيف أثر اللاجئون على أسعار الإيجارات فى مصر (فيديو)

موقف الشناوى من المشاركة مع الفراعنة أمام موزمبيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا