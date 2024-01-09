الاحتلال يعلن استهداف قائد الوحدة الجوية لحزب الله فى جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن أنه قتل قائد الوحدة الجوية لحزب الله في جنوب لبنان، علي حسين برجي، في غارة جوية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاغاري إن قائد حزب الله قاد العشرات من الهجمات بطائرات بدون طيار ضد إسرائيل.

وجاء بيان الجيش الإسرائيلي بعد تقارير تفيد بأن غارة إسرائيلية في جنوب لبنان أدت إلى مقتل قائد كبير في حزب الله.

وأمس الإثنين، أعلنت إسرائيل مسئوليتها عن مقتل القيادي في "حزب الله" اللبناني، وسام طويل، حسبما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، الإثنين.

وقال كاتس، في المقابلة: "بالنسبة للضربة في جنوب لبنان، فقد تحملنا المسئولية، وهذا جزء من حربنا".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "نستهدف عناصر حزب الله والبنية التحتية والأنظمة التي تمكنوا من وضعها لردع إسرائيل".