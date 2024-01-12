الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"فايننشال تايمز": الولايات المتحدة مستعدة لأي عمل إنتقامي ينفذه الحوثيون ضدها

الحوثيين باليمن
الحوثيين باليمن

قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن الإدارة الأمريكية حاولت منع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة من التحول إلى صراع إقليمي، لكن الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة  الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر؛ أجبرت البيت الأبيض على إعادة حساباته.

 أمريكا لم ترصد حتى الآن أي عمل انتقامي من قبل الحركة اليمنية

وتناولت الصحيفة البريطانية في تقرير مطول لها، اليوم الجمعة، الضربات الأمريكية البريطانية التي استهدفت قدرات الحوثيين الليلة الماضية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الامريكية، لم ترصد حتى الآن أي عمل انتقامي من قبل الحركة اليمنية، ردًا على الضربات التي وصفتها بـ"الناجحة" ضد أهدافها في مجال الصواريخ والرادار والطائرات بدون طيار.

ووفقا لها، قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية: "إنه حتى الآن، لم نشهد أي عمل انتقامي مباشر تجاه الولايات المتحدة أو أعضاء التحالف الآخرين في البحر الأحمر أو باب المندب أو خليج عدن". 

فيما قال مسؤول عسكري أمريكي كبير: "نحن مستعدون بالطبع للدفاع عن أنفسنا".

 

 

مسؤول بإدارة بايدن: نحمل إيران مسؤولية الدور الذي لعبته مع الحوثيين

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "يزعم الحوثيون أن هجماتهم على السفن العسكرية والمدنية مرتبطة بطريقة ما بالصراع المستمر في غزة، وهذا لا أساس له من الصحة وغير شرعي على الإطلاق".

وأضاف المسؤول ذاته: "نحن نحمل إيران مسؤولية الدور الذي لعبته مع الحوثيين ومع الجماعات الأخرى في المنطقة التي شنت هجمات ضد القوات الأمريكية وأبلغتها بذلك".

ضربات أمريكية بريطانية على أهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن

ونفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في وقت متأخر من الخميس، ضربات عسكرية ضد أكثر من عشرة أهداف في اليمن تسيطر عليها الحوثيين، بينها مطارات وقواعد عسكرية ومناطق لتخزين الأسلحة؛ مما أثار مخاوف من تصعيد أوسع للصراع في المنطقة.

وجاءت الضربات بعد أن استولت القوات الإيرانية في وقت سابق الخميس على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، وأطلاق قوات الحوثي صاروخا مضادا للسفن من اليمن على ممرات الشحن الدولية في خليج عدن.

 زعيم الحوثيين: الرد على أي هجوم أمريكي لن يكون فقط على مستوى العملية التي تم تنفيذها مؤخرًا  

وفي مقطع فيديو نُشر على موقع "إكس"، قال زعيم الحوثيين، عبد الملك بدر الدين الحوثي: "إن الرد على أي هجوم أمريكي لن يكون فقط على مستوى العملية التي تم تنفيذها مؤخرًا بأكثر من 24 طائرة بدون طيار والعديد من الصواريخ، لكن الأمر سيكون أكبر من ذلك".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن هذا هو الهجوم السابع والعشرون الذي يشنه الحوثيون على الشحن الدولي خلال الشهرين الماضيين.

تأثير الهجمات الحوثية في البحر الأحمر على التجارة العالمية

تسببت هجمات الحوثيين على سفن الشحن ذات الصلة بإسرائيل في البحر الأحمر منذ أكتوبر الماضي، إلى انخفاض شحن الحاويات بنسبة 30% بحلول منتصف ديسمبر.

ويمر ما يقرب من 15 في المائة من التجارة البحرية العالمية عبر البحر الأحمر، بما في ذلك 8 في المائة من تجارة الحبوب، و12 في المائة من النفط المنقول بحرا، و8 في المائة من الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا. 

وتتجنب العديد من ناقلات النفط وسفن الحاويات طريق البحر الأحمر وقناة السويس، وتختار بدلا من ذلك القيام برحلة أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا.

وارتفعت أسعار النفط الخام بعد الإضرابات، مع ارتفاع سعر خام القياس العالمي برنت نحو 2 بالمئة إلى 78.86 دولار للبرميل مع استئناف التداول يوم الجمعة في آسيا، مواصلا مكاسب الجلسة السابقة.

وأرسلت واشنطن مئات القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط منذ بدء حرب غزة، وضربت الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا ردا على الهجمات على القواعد الأمريكية.

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