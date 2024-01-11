اعتقال 35 شخصا إضافيين في إيران على صلة بهجمات كرمان الإرهابية

اعتقلت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، 35 شخصا إضافيا، على صلة بـهجمات كرمان الإرهابية، والتي وقعت في الثالث من يناير قرب مرقد قاسم سليماني وأودت بحياة قرابة 100 شخص.

وذكرت رويترز وفقا لوكالة إيرانية، عن وزارة الاستخبارات الإيرانية أن السلطات اعتقلت اليوم 35 شخصا إضافيا، فيما يتعلق بهجمات الثالث من يناير في مدينة كرمان بجنوب شرق البلاد.

وقالت الوزارة إنها حددت هوية أحد الانتحاريين، وهو مواطن من طاجيكستان دخل إيران بشكل غير قانوني في 19 ديسمبر، موضحة إنه سيتم نشر المزيد من المعلومات في وقت لاحق حول الانتحاري الثاني، مضيفة أن الاعتقالات تمت في عدة محافظات إيرانية.

سير التحقيق في قضية هجوم كرمان الإرهابي

وكان المدعي العام في محافظة كرمان مهدي بخشي، أعلن في 7 يناير الجاري، عن إلقاء القبض على 32 شخصا في قضية هجوم كرمان الإرهابي، لافتا إلى أن المتهمين يخضعون الآن للتحقيق والإجراءات الأولية.

وأشار مهدي بخشي في مقابلة مع شبكة محافظة كرمان، إلى أنه تم ضبط 16 عبوة ناسفة في محافظة كرمان تفوق القوة التفجيرية لكل منها تلك التي للسترات الانتحارية، وذلك بجهود كوادر الأمن، قبل إجراء مراسم الذكرى الرابعة لاغتيال القائد قاسم سليماني.

ووقع الهجوم في كرمان، في 3 يناير، على بعد حوالي 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران. واستهدف مراسم إحياء ذكرى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل عام 2020 بغارة أمريكية بطائرة مسيرة في العاصمة العراقية بغداد.

داعش يتبنى الهجوم وطهران تتوعد بالرد

وفي 4 يناير، تبنى تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 100 شخص وإصابة 284 آخرين. بينما توعدت طهران بالانتقام من الهجوم الذي وصفته بـ"الأكثر دموية من نوعه" منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وقد أدانت عدة دول عربية الهجوم.