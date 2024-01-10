فى اليوم الـ96 من عدوان الاحتلال.. غارات جوية منتظمة على أرجاء متفرقة من غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ96 من عدوانه على قطاع غزة شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، على أرجاء متفرقة من القطاع، مستهدفًا منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، ما تسبب في سقوط مئات الشهداء والجرحى، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وأعلن مستشفى شهداء الأقصى عن استقباله عشرات الضحايا من عدة مناطق وسط قطاع غزة جراء الغارات الجوية العنيفة خلال الليل، بينما قالت وزارة الصحة في القطاع، مساء الثلاثاء، إنه قتل خلال الـ24 ساعة الماضية 126 شخصًا، وأصيب 241 آخرون في 12 مجزرة نفذها جيش الاحتلال.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الأربعاء، فإن بعض أعنف المعارك جرت في خان يونس في جنوب غزة، حيث يدور قتال على الأرض، بالإضافة إلى غارات جوية منتظمة، وكان أبرز ما استهدفته الآلة العسكرية الصهيونية خلال الساعات القليلة الماضية:

قصف محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

قصف جنوب حي الزيتون، أكبر أحياء مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين.

قصف شقة في عمارة سكنية لعائلة نوفل في حي تل السلطان غرب رفح جنوب القطاع، مما أسفر عن استشهاد 15 مواطنًا وإصابة آخرين.

قصف منزل لعائلة عسلية في جباليا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى.

قصف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع.

قصف مخيم المغازي وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.

حصيلة ضحايا العدوان

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر حتى أمس الثلاثاء 23 ألفًا و210 شهداء و59 ألفًا و167 مصابًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، حسبما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

ومع استمرار العدوان، وتكدس عشرات الآلاف من النازحين من مناطق شمال ووسط غزة في مخيمات عشوائية بمدينة رفح، شددت منظمة الصحة العالمية على أنها "لا تستطيع تحمل" خسارة المستشفيات العاملة المتبقية في جنوب القطاع.