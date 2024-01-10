الأربعاء 10 يناير 2024
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عالم

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يقتل 4 فلسطينيين فى مخيم المغازى

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مجموعة من الفلسطينيين على دوار الصلاحات غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

وقالت مصادر محلية، إن جنود إسرائيليين متمركزين فوق أسطح البنايات قنصوا 4 فلسطينيين وما زالت جثامينهم على الأرض حيث لم تتمكن طواقم الإسعاف من سحبهم بسبب تواجد القناصة والآليات العسكرية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مخيم المغازي قبل نحو 5 أيام وسط إطلاق مكثف لقذائف المدفعية وعمليات تجريف البنية التحتية واعتقال عشرات المواطنين تزامنًا مع القصف الجوي غير المسبوق.

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