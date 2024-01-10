الأربعاء 10 يناير 2024
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عالم

ميوله الجنسية أثارت الجدل.. من هو جابرييل أتال رئيس وزراء فرنسا الجديد؟

جابرييل أتال
جابرييل أتال

سلطت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، الضوء على جابرييل أتال رئيس الحكومة الفرنسية الجديد، مشيرة إلى أنه من أبناء دوائر النخبة في باريس، ووصل إلى رئاسة الحكومة وهو يتمتع بخبرة سياسية كبيرة على الرغم من صغر سنه بعد اختياره من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.

من هو أتال رئيس وزراء فرنسا الجديد؟

وبحسب بوليتكو فإن اختيار الرئيس إيمانويل ماكرون لـ جابرييل أتال البالغ من العمر 34 عاما، والذي تولى للتو منصب وزير التعليم الفرنسي، رئيسا جديدا للوزراء في البلاد، قد فاجأ كل التكهنات.

وأشارت إلى أن أتال الذي بدأ عمله في السياسة المؤسسية عندما كان في الثالثة والعشرين من عمره كموظف في وزارة الصحة، أصبح أصغر رئيس وزراء لفرنسا على الإطلاق - متقدما على الاشتراكي لوران فابيوس، الذي حصل على المركز الأول في الحكومة في عهد فرانسوا ميتران في عام 1984، وعمره 37 عاما.

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1- من أوائل مؤيدي ماكرون ولكن ليس عضوًا في دائرته الداخلية 

ترك جابرييل أتال الحزب الاشتراكي في عام 2016 لدعم الترشح الرئاسي لوزير الاقتصاد آنذاك إيمانويل ماكرون.  وعلى الرغم من دعمه المستمر لماكرون، لم يتم إدراجه أبدًا ضمن أقرب حلفاء الرئيس والمقربين منه، على عكس وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو ووزير الزراعة السابق جوليان دينورماندي، وكلاهما تم إدراجهما أيضًا كمرشحين محتملين لمنصب الحكومة الأكثر رواجًا. 

2- خبير اتصالات ذو دهاء سياسي

تتضمن سيرته الذاتية فترة 10 أشهر في عام 2018 كمتحدث باسم حركة النهضة المؤيدة لماكرون، وسنتين كمتحدث باسم الحكومة من 2020 إلى 2022. وتضمنت الفترة ترشح ماكرون لإعادة انتخابه ووباء كوفيد، وقد حقق خلالها ضربات إعلامية لا تشوبها شائبة.

3- أول رئيس وزراء مثلي الجنس بشكل علني

سبق وأكد جابرييل أتال رئيس وزراء فرنسا الجديد علانية أنه مثلي الجنس بعد وقت قصير من انضمامه إلى الحكومة في عام 2018. وأعلن عن اتحاده المدني مع الزعيم الحالي لحزب تجديد أوروبا والمرشح الرئيسي المحتمل لعصر النهضة في الانتخابات الأوروبية لعام 2024، ستيفان سيجورنيه. ولم يعد الزعيمان السياسيان عنصرًا ولكنهما لم يؤكدا انفصالهما علنًا. ورفض سيجورني، الذي اشتهر بحماية حياته الخاصة، التعليق على حالة علاقتهما في قصة الملف الشخصي لـLibération.

4- السياسي المفضل الجديد في فرنسا

ارتفعت شعبية جابرييل أتال رئيس وزراء فرنسا الجديد بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية مع تزايد اهتمام وسائل الإعلام، مما أدى في النهاية إلى تجاوز رئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسي إدوارد فيليب باعتباره السياسي الأكثر شعبية في فرنسا وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس في ديسمبر.

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تعيين جابرييل أتال رئيسًا للحكومة الفرنسية الجديدة

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5- صوت له زملاؤه بالفعل لمنصب الرئيس منذ 12 عامًا

كانت المعرفة السياسية التي يتمتع بها جابرييل أتال معروضة بالكامل بالفعل خلال مقابلة تم تصويرها في عام 2012 خلال سنوات دراسته الجامعية، مع زملائه في مدرسة ساينس بو، وهي مدرسة غير رسمية للسياسيين في باريس، واصفين إياه بأنه "الرئيس المستقبلي".

6- التنمر في سن المراهقة

التحق رئيس وزراء فرنسا الجديد بمدرسة باريس الخاصة المرموقة "المدرسة الألزاسية" مع خوان برانكو، المحامي السابق لجوليان أسانج، وهو شخصية عامة مثيرة للجدل كثيرا ما طاردته في كتاب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وفي مقابلة تلفزيونية، وصف استهدافه بالتنمر المتكرر المعادي للمثليين، وذكر أن برانكو هو الجاني و"مهووس" به وقد نفى برانكو ذلك.

7- اشتراكي سابق نال احترام المحافظين

انضم إلى الحزب الاشتراكي في عام 2006، قبل أن يُسمح له قانونًا بالتصويت، لكنه اجتذب اهتمامًا إيجابيًا من المعلقين اليمينيين والشخصيات السياسية، ووُصِف بالحرباء السياسية ذات المواقف الصارمة القليلة. بدأ فترة عمله كوزير للتعليم بحظر العباءات، التي ترتديها النساء المسلمات في بعض الأحيان، في المدارس، وهي خطوة اعتبرها رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي "شجاعة". وذكرت صحيفة "لا تريبيون" الأسبوعية أن نيكولا ساركوزي، آخر رئيس محافظ في فرنسا، دفع وزير التعليم السابق إلى التفكير في الترشح للرئاسة في عام 2027.

8- رفض جابرييل أتال تولي منصب وزير الصحة

على الرغم من خبرته في العمل مع وزيرة الصحة الاشتراكية السابقة ماريسول تورين وتعامله مع الاتصالات الرسمية للحكومة خلال جائحة كوفيد-19، إلا أنه رفض عرضا لتولي مسؤولية نظام الرعاية الصحية الفرنسي خلال التعديل الوزاري المصغر الصيف الماضي.

9- تربية متميزة

بعد تعيينه وزيرًا للتعليم، تعرض لانتقادات شديدة من قبل بعض المعارضين السياسيين بسبب ارتياده المدارس الخاصة حصريًا خلال طفولته. وعلى الرغم من اعترافه بأنه كان "محظوظًا" أثناء نشأته، شدد أيضًا على "المصاعب" التي مر بها، مشيرًا إلى طلاق والديه كمثال خلال مقابلة مع قناة TF1 التلفزيونية الفرنسية، وقد توفي والده، المنتج السينمائي إيف أتال، عام 2015.

10- خلفية دينية وثقافية مختلطة لجابرييل أتال 

كان والده "إيف" من أصل يهودي تونسي وتم ترحيل جزء من عائلته خلال الحرب العالمية الثانية، وفقًا لقصة نشرتها صحيفة لوموند، لكنه نشأ كمسيحي أرثوذكسي على يد والدته التي تعود أصولها إلى روسيا.

11- بريجيت ماكرون المفضلة لدى جابرييل أتال

كوزير للتعليم، عمل رئيس وزراء فرنسا الجديد بشكل وثيق مع زوجة إيمانويل ماكرون، بريجيت، وهي معلمة سابقة لها اهتمام كبير بالقطاع. عمل الثنائي في الغالب على القضاء على التنمر في المدارس، ودعمت السيدة الأولى الفرنسية بعض المقترحات السياسية التي قدمها الوزير الشاب، بما في ذلك سعيه لتجربة الزي الرسمي الإلزامي للتلاميذ.

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