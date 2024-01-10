أزمة رئيس الإكوادور الجديد.. رجال العصابات يحتجزون الشرطة كرهائن

يواجه رئيس الإكوادور الجديد دانييل نوبوا، منذ أمس الثلاثاء، كابوسا أمنيا بعد أن احتجز رجال العصابات أربعة من ضباط الشرطة كرهائن، بعدما أعلن حالة الطوارئ ردا على هروب أحد زعماء المخدرات من السجن.

وتم انتخاب الرئيس دانييل نوبوا، البالغ من العمر 36 عامًا فقط، في أكتوبر الماضي، بناءً على تعهد بمكافحة الجرائم والعنف المتفشيين والمتعلقين بالمخدرات في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية والذي يلعب دورًا رئيسيًا كوسيط في تجارة الكوكايين المتجهة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وأعلن نوبوا حالة الطوارئ لمدة 60 يوما في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين، بما في ذلك سجون الإكوادور المشهورة بالعنف، وفرض حظر التجول ليلا، بعد هروب زعيم عصابة لوس تشونيروس القوية، خوسيه أدولفو ماسياس، المعروف باسم "فيتو"، من السجن.

وأعلن المسؤولون، ليل الاثنين وحتى الثلاثاء، اختطاف أربعة من ضباط الشرطة، ثلاثة منهم في مدينة ماتشالا الساحلية وواحد في كيتو.

وذكر بيان الشرطة، أن ثلاثة أشخاص يقودون سيارة بدون لوحات ترخيص اختطفوا الضابط في كيتو.

وبحسب ما أوردته الوكالات، أظهر مقطع فيديو مروع تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الأزمة التي يواجهها الرئيس نوبوا الآن؛ حيث ظهر في الفيديو مجموعة من ثلاثة ضباط مختطفين يجلسون على الأرض ومسدسهم موجه نحوهم، بينما يُجبر أحدهم على قراءة بيان موجه إلى الرئيس.

وجاء في البيان الذي قرأه ضابط شرطة مذعور بصوت مسموع: "لقد أعلنت الحرب، وسوف تحصل على الحرب. لقد أعلنتم حالة الطوارئ. ونحن نعلن أن الشرطة والمدنيين والجنود غنائم حرب، وأي شخص يتم العثور عليه في الشارع بعد الساعة 11 مساءً سيتم إعدامه".

وفي مقطع فيديو نُشر على تطبيق "إنستجرام"، قال نوبوا: "إن حالة الطوارئ ستسمح للقوات المسلحة بالدخول إلى السجون والمساعدة في السيطرة عليها".

وقال: "لن نتفاوض مع الإرهابيين ولن نهدأ حتى نعيد السلام إلى جميع الإكوادوريين".

وأعلن نوبوا الأسبوع الماضي أنه سيبني سجنين شديدي الحراسة - على غرار السجن الذي بناه الرئيس السلفادوري ناييب بوكيلي خلال حربه ضد العصابات - لاحتجاز أخطر المجرمين.

الهروب من السجن

كان ماسياس يقضي حكما بالسجن لمدة 34 عاما بتهم الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والقتل.

وأعلنت الشرطة، الأحد، اختفاء الزعيم البالغ من العمر 44 عاما لعصابة لوس تشونيروس القوية أثناء قيامها بتفتيش السجن في مدينة غواياكيل الساحلية.

ويعتقد أنه تلقى بلاغاً وهرب قبل ساعات قليلة من وصول الشرطة، وفقاً للمتحدث الرئاسي روبرتو إيزوريتا.

ووجه مكتب المدعي العام اتهامات ضد اثنين من مسؤولي السجن يتهمهما بالتورط في هروب ماسياس.

وهذه هي المرة الثانية التي يهرب فيها من السجن، وكان آخرها في عام 2013 عندما أعيد القبض عليه بعد ثلاثة أشهر.

وبعد هروبه، اندلعت اضطرابات في سجون في ستة من مقاطعات الإكوادور البالغ عددها 24 مقاطعة، وفقًا لسلطة السجون في الإكوادور (SNAI)، مع احتجاز الحراس كرهائن في بعض المنشآت.

ودخلت قوات الشرطة والجنود المدججين بالسلاح سجون إل أورو، ولوخا، وتشيمبورازو، وكوتوباكسي، وأزواي، وبيتشينشا، وبعد ذلك وزع الجيش صوراً لنزلاء نصف عراة تم جمعهم في الساحات.

عنف وخسائر فادحة

وشهدت الإكوادور، التي كانت منذ فترة طويلة ملاذا آمنا يقع بين كبار مصدري الكوكايين، كولومبيا وبيرو، أعمال عنف في السنوات الأخيرة حيث تتنافس عصابات معادية لها صلات بالعصابات المكسيكية والكولومبية من أجل السيطرة.

وجاء اختطاف ضباط الشرطة مساء الاثنين على رأس انفجارات في بلدة إزميرالداس الساحلية في منطقة تسيطر عليها العصابات.

وقالت الشرطة إن عبوة ناسفة ألقيت بالقرب من مركز للشرطة واحترقت سيارتان في مناطق أخرى، ولم يقتل أحد.

وفي كيتو، ورد أن سيارة انفجرت وانفجرت عبوة ناسفة بالقرب من جسر للمشاة.

لقد تسبب العنف المتعلق بالمخدرات في خسائر فادحة. واختتم عام 2023 بجرائم قتل أكثر من 7800 وضبط 220 طنا من المخدرات، وهو رقم قياسي جديد للدولة.

ومنذ فبراير 2021، خلفت الاشتباكات بين السجناء أكثر من 460 قتيلاً.