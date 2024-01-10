الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

عالم

أزمة رئيس الإكوادور الجديد.. رجال العصابات يحتجزون الشرطة كرهائن

الإكوادور
الإكوادور

يواجه رئيس الإكوادور الجديد دانييل نوبوا، منذ أمس الثلاثاء، كابوسا أمنيا بعد أن احتجز رجال العصابات أربعة من ضباط الشرطة كرهائن، بعدما أعلن حالة الطوارئ ردا على هروب أحد زعماء المخدرات من السجن.

وتم انتخاب الرئيس دانييل نوبوا، البالغ من العمر 36 عامًا فقط، في أكتوبر الماضي، بناءً على تعهد بمكافحة الجرائم والعنف المتفشيين والمتعلقين بالمخدرات في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية والذي يلعب دورًا رئيسيًا كوسيط في تجارة الكوكايين المتجهة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وأعلن نوبوا حالة الطوارئ لمدة 60 يوما في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين، بما في ذلك سجون الإكوادور المشهورة بالعنف، وفرض حظر التجول ليلا، بعد هروب زعيم عصابة لوس تشونيروس القوية، خوسيه أدولفو ماسياس، المعروف باسم "فيتو"، من السجن.

وأعلن المسؤولون، ليل الاثنين وحتى الثلاثاء، اختطاف أربعة من ضباط الشرطة، ثلاثة منهم في مدينة ماتشالا الساحلية وواحد في كيتو.

وذكر بيان الشرطة، أن ثلاثة أشخاص يقودون سيارة بدون لوحات ترخيص اختطفوا الضابط في كيتو.

وبحسب ما أوردته الوكالات، أظهر مقطع فيديو مروع تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الأزمة التي يواجهها الرئيس نوبوا الآن؛ حيث ظهر في الفيديو مجموعة من ثلاثة ضباط مختطفين يجلسون على الأرض ومسدسهم موجه نحوهم، بينما يُجبر أحدهم على قراءة بيان موجه إلى الرئيس.

وجاء في البيان الذي قرأه ضابط شرطة مذعور بصوت مسموع: "لقد أعلنت الحرب، وسوف تحصل على الحرب. لقد أعلنتم حالة الطوارئ. ونحن نعلن أن الشرطة والمدنيين والجنود غنائم حرب، وأي شخص يتم العثور عليه في الشارع بعد الساعة 11 مساءً سيتم إعدامه".

وفي مقطع فيديو نُشر على تطبيق "إنستجرام"، قال نوبوا: "إن حالة الطوارئ ستسمح للقوات المسلحة بالدخول إلى السجون والمساعدة في السيطرة عليها".

وقال: "لن نتفاوض مع الإرهابيين ولن نهدأ حتى نعيد السلام إلى جميع الإكوادوريين".

وأعلن نوبوا الأسبوع الماضي أنه سيبني سجنين شديدي الحراسة - على غرار السجن الذي بناه الرئيس السلفادوري ناييب بوكيلي خلال حربه ضد العصابات - لاحتجاز أخطر المجرمين.

الهروب من السجن

كان ماسياس يقضي حكما بالسجن لمدة 34 عاما بتهم الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والقتل.

وأعلنت الشرطة، الأحد، اختفاء الزعيم البالغ من العمر 44 عاما لعصابة لوس تشونيروس القوية أثناء قيامها بتفتيش السجن في مدينة غواياكيل الساحلية.

ويعتقد أنه تلقى بلاغاً وهرب قبل ساعات قليلة من وصول الشرطة، وفقاً للمتحدث الرئاسي روبرتو إيزوريتا.

ووجه مكتب المدعي العام اتهامات ضد اثنين من مسؤولي السجن يتهمهما بالتورط في هروب ماسياس.

وهذه هي المرة الثانية التي يهرب فيها من السجن، وكان آخرها في عام 2013 عندما أعيد القبض عليه بعد ثلاثة أشهر.

وبعد هروبه، اندلعت اضطرابات في سجون في ستة من مقاطعات الإكوادور البالغ عددها 24 مقاطعة، وفقًا لسلطة السجون في الإكوادور (SNAI)، مع احتجاز الحراس كرهائن في بعض المنشآت.

ودخلت قوات الشرطة والجنود المدججين بالسلاح سجون إل أورو، ولوخا، وتشيمبورازو، وكوتوباكسي، وأزواي، وبيتشينشا، وبعد ذلك وزع الجيش صوراً لنزلاء نصف عراة تم جمعهم في الساحات.

عنف وخسائر فادحة

وشهدت الإكوادور، التي كانت منذ فترة طويلة ملاذا آمنا يقع بين كبار مصدري الكوكايين، كولومبيا وبيرو، أعمال عنف في السنوات الأخيرة حيث تتنافس عصابات معادية لها صلات بالعصابات المكسيكية والكولومبية من أجل السيطرة.

وجاء اختطاف ضباط الشرطة مساء الاثنين على رأس انفجارات في بلدة إزميرالداس الساحلية في منطقة تسيطر عليها العصابات.

وقالت الشرطة إن عبوة ناسفة ألقيت بالقرب من مركز للشرطة واحترقت سيارتان في مناطق أخرى، ولم يقتل أحد.

وفي كيتو، ورد أن سيارة انفجرت وانفجرت عبوة ناسفة بالقرب من جسر للمشاة.

لقد تسبب العنف المتعلق بالمخدرات في خسائر فادحة. واختتم عام 2023 بجرائم قتل أكثر من 7800 وضبط 220 طنا من المخدرات، وهو رقم قياسي جديد للدولة.

ومنذ فبراير 2021، خلفت الاشتباكات بين السجناء أكثر من 460 قتيلاً.

الرئيس دانييل نوبوا العصابات الإكوادور فيتو خوسيه أدولفو ماسياس ضباط الشرطة رهائن

مواد متعلقة

"الصحة العالمية" تحذر من قلة وتأخر مساعدات الإغاثة إلى غزة

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

 بلينكن لـ نظيره الإسرائيلى: إبقاء أمل الدولة الفلسطينية حيًا فرصة لكسب جيرانكم العرب

الجارديان: بلينكن سيحاول إقناع نتنياهو ببدء مفاوضات جادة حول حكم غزة بعد الحرب

دراسة جديدة: الانبعاثات الناجمة عن حرب غزة لها تأثير هائل على المناخ

عائلات المحتجزين الإسرائيليين تحاول منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الجيش السودانى يعلن بدء تدريب المقاومة الشعبية على السلاح

ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلى يحذرون نتنياهو من انتفاضة فى الضفة الغربية

الأكثر قراءة

بعد فشل محاولات التهجير القسرى إلى مصر.. مقترح إسرائيلى جديد لسكان غزة

أول ضحايا الشتاء.. غرق شاب في منطقة لوران وجاري البحث

انهيار عقار مكون من 4 طوابق في المنصورة بالدقهلية

عاجل.. الأمن البحرى البريطانى: ألسنة لهب تصدر من قافلة مستهدفة من قبل الحوثيون فى البحر الأحمر

صحف القاهرة تبرز التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على تحسين أحوال المواطنين

سعر الذهب اليوم الأربعاء 10-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا