الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

الجارديان: بلينكن سيحاول إقناع نتنياهو ببدء مفاوضات جادة حول حكم غزة بعد الحرب

بلينكن ونتنياهو في
بلينكن ونتنياهو في لقاء سابق

ذكرت صحيفة "الجارديان" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيحاول إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببدء مفاوضات جادة حول حكم غزة ما بعد الحرب.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها بعنوان: " بلينكن إلى إسرائيل وسط حملة أمريكية جديدة لوقف انتشار الحرب"، إن بلينكن يستعد لعقد اجتماعات قد تكون صعبة، مع القادة والمسؤولين الإسرائيليين الذين أثبتوا مرارًا وتكرارًا مقاومتهم للضغوط التي تمارسها واشنطن بشأن سلوكهم في الحرب ضد حماس في غزة.

وأضافت: سيحاول بلينكن في جولته الرابعة إلى الشرق الأوسط خلال 3 أشهر، إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببدء مفاوضات جادة حول حكم ما بعد الحرب في غزة، وبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين والسماح بدخول المزيد من المساعدات للقطاع.

وقال بلينكن: "سأؤكد على الضرورة المطلقة لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وبذل المزيد للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى أيدي من يحتاجون إليها".

وأضاف أن الإدارة تركز أيضًا على استعادة ما تبقى من الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين وغيرهم من الرهائن في غزة.

وقد عرضت الولايات المتحدة دعمًا قويًا لإسرائيل منذ اندلاع حربها مع حماس قبل ثلاثة أشهر، لكن نتنياهو أثار غضب واشنطن برفضه حتى الآن تقديم أي خطط عامة مفصلة لحكم غزة عندما ينتهي الهجوم العسكري الإسرائيلي.

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بلينكن: نرى فرصا لتكامل إقليمي مع إسرائيل بمجرد تجاوز اللحظة الصعبة بحرب غزة

إنشاء دولة فلسطينية موحدة 

في هذا الإطار، قالت "الجارديان"، إن الخيار المفضل للولايات المتحدة هو إنشاء دولة فلسطينية موحدة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن إدارة بايدن وضعت خططا مفصلة لكيفية عمل الانتقال إلى دولة فلسطينية مستقلة، لكن حكومة نتنياهو ظلت تعارض بشدة مثل هذه النتيجة ولم تشارك في مناقشات هادفة مع المسئولين الأمريكيين بشأن مقترحات واشنطن.

وسافر بلينكن إلى إسرائيل في وقت متأخر من ليلة الإثنين من مدينة العلا السعودية حيث أجرى محادثات مع ولي العهد محمد بن سلمان في جولة بالشرق الأوسط تهدف إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستقبل غزة.

وقال إن الدول العربية الرئيسية وتركيا اتفقت على البدء في التخطيط لإعادة إعمار غزة وإدارتها بمجرد انتهاء الحرب على القطاع.

بلينكن نتنياهو مفاوضات جادة حكم غزة الحرب إسرائيل

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