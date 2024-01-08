الإثنين 08 يناير 2024
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عالم

نتنياهو: حزب الله استهان بقدراتنا فى حرب 2006 ولن نسمح بتكرار ذلك

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

زار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، القوات المتمركزة بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، وأخبرهم بأن حزب الله استهان إلى حد كبير في 2006 بإسرائيل، وقلل من قدراتهم مرة أخرى.

وزار نتنياهو اللواء 769 وقال لهم: "اخترت أن آتي إلى كريات شمونة في يوم إطلاق النار علينا المضاد للدبابات".

وقال نتنياهو إن حزب الله كان يعتقد أننا مثل خيوط العنكبوت، وفجأة يرى أي نوع من العنكبوت. واجه حزب الله "قوة هائلة، وتوحيد شعب، وتصميمًا على القيام بكل ما هو ضروري لاستعادة الأمن في الشمال".

وأضاف نتنياهو: "سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة الأمن في الشمال والسماح لعائلاتكم، لأن الكثير منكم محليون، بالعودة إلى ديارهم بأمان ومعرفة أنه لا يمكن العبث بنا. سنفعل كل ما يتطلبه الأمر. بالطبع نفضل أن يتم ذلك دون حملة واسعة النطاق، لكن ذلك لن يوقفنا"، بحسب CNN.

وتابع: "قدمنا ​​لهم مثالًا لما يحدث لأصدقائهم في الجنوب، وهذا ما سيحدث هنا في الشمال، سنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الأمن".

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله اللبناني الحدود الشمالية لإسرائيل القوات المتمركزة نتنياهو

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