أزمة سياسية في الإكوادور.. الرئيس ينهي إجراءات العزل ضده بحل الجمعية الوطنية

صعد الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو، الأزمة السياسية في الإكوادور الأربعاء من خلال حل الجمعية الوطنية في الوقت الذي كان يمضي قدماً في إجراءات المساءلة لإقالته من منصبه على خلفية مزاعم الاختلاس.

واستخدم لاسو أولاً الخيار النووي لرئاسة الإكوادور بموجب الدستور في نزاعات مع الفرع التشريعي، وتحول بلاده إلى أحدث دولة في أمريكا اللاتينية حيث تتصدر القوى الدستورية المتنافسة.

ويمكن للرئيس لاسو، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، أن يحكم الآن لمدة تصل إلى ستة أشهر بمرسوم تحت إشراف المحكمة العليا في الإكوادور.

وبينما بدا أن لاسو يحظى بدعم القوات المسلحة للبلاد، سرعان ما أدت هذه الخطوة إلى رد فعل من المنتقدين الذين قالوا إن الإطاحة به كانت وشيكة.

وفي رسالة متلفزة، اتهم لاسو الجمعية الوطنية بالتركيز على "زعزعة استقرار الحكومة". ووصف خطوته بأنها "ديمقراطية" ووصفها بأنها طريقة لمنح الإكوادوريين "سلطة تقرير مستقبلهم في الانتخابات المقبلة"، وقال "هذا هو أفضل قرار ممكن".

بعد إعلان لاسو بوقت قصير، حذر القائد العسكري الأعلى في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من أن القوات المسلحة ستتصرف "بحزم" في حالة اندلاع أي أعمال عنف، ومنعت مجموعة كبيرة من ضباط الجيش والشرطة الوصول إلى مبنى الجمعية الوطنية في العاصمة الإكوادورية ، كيتو.

واتهم المشرعون لاسو بعدم التدخل لإنهاء عقد بين شركة نقل النفط المملوكة للدولة وشركة ناقلات خاصة. وجادلوا بأن لاسو كان يعلم أن العقد مليء بالمخالفات وسيكلف الدولة ملايين من الخسائر ، وهو أمر رفضه باعتباره غير صحيح.

تم تحديد خيار حل المؤتمر والحكم المؤقت بمرسوم ، المعروف بالعامية باسم "صليب الموت" ، في دستور الإكوادور في عام 2008 كوسيلة لتجنب فترات طويلة من الشلل السياسي.

في بيرو المجاورة ، أدت النزاعات بين المجلس التشريعي الذي تقوده المعارضة والرئيس أيضًا إلى محاولات للإطاحة ببعضهم البعض العام الماضي. حاول الرئيس آنذاك بيدرو كاستيلو حل الكونجرس وتجنب توجيه الاتهام لعزله في ديسمبر ، لكن المشرعين سرعان ما صوتوا لإسقاطه من السلطة واعتقلته سلطات إنفاذ القانون ، مما أدى إلى شهور من الاحتجاجات القاتلة التي نفذها في الغالب السكان الأصليون والفلاحون.