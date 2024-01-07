الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. إيران: اعتقال 23 من داعش خططوا لهجمات فى كرمان

حادث كرمان
حادث كرمان

أعلن الادعاء العام في محافظة كرمان الإيرانية، إلقاء القبض على 23 فردًا من تنظيم "داعش"، قال إنهم كانوا على استعداد لتنفيذ عمليات انتحارية في المحافظة الواقعة جنوب شرق إيران.

ونقل التليفزيون الإيراني عن المدعي العام في المحافظة مهدي بخشي أن "اعتقال أولئك جاء في سياق جريمة كرمان الإرهابية"، وأشار إلى أن التحقيق جار معهم.

وعن التفجيرين في كرمان يوم الأربعاء الماضي، أجاب بخشي: "تم فحص منطقة مقبرة شهداء كرمان بأكملها بالأجهزة التقنية والإلكترونية وكلاب كشف المتفجرات قبل حفل الذكرى السنوية لاغتيال الجنرال قاسم سليماني، وهناك شائعة بأن المتفجرات كانت داخل سلة المهملات".

والأربعاء الماضي، شهدت كرمان تفجيرين استهدفا زوارًا كانوا يسيرون إلى مقبرة تحوي قبر قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني لإحياء الذكرى السنوية لاغتياله على أيدي القوات الأمريكية في العراق.

وأسفر التفجيران عن مقتل 91 شخصًا وإصابة أكثر من 200 بجروح، وفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية الإيرانية، وبعد يوم من الحادثة، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الانفجارين.

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