الجمعة 12 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين من التساؤلات التي يطرحها المواطنين عبر مختلف محركات الإنترنت البحثية، حيث يرغب الأشخاص معرفة رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة الأكثر أهمية بالنسبة للأشخاص ذوي القدرات الفائقة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، حيث تصدرت اهتمامات الكثيرين خلال الساعات الأخيرة عبر محركات الإنترنت المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي. يستعرض موقع "الدستور" رابط وخطوات الاستعلام، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدّمها للقراء والزوار على مدار الـ24 ساعة عبر رابط جريدة الدستور (هنـــــــــــــا)، وكذلك على منصات الجريدة المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

ويمكن للراغبين عن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، اتباع التفاصيل الآتية، والتي نستعرض خلالها الرابط المخصص وطريقة الاستعلام بطريقة مبسطة:

  • الخطوة الأولى: قم بالدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان من خلال الضغط هنـــــــــــا.
  • الخطوة الثانية: لابد تحديد الكشف الطبي لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
  • الخطوة الثالثة: قم بالضغط على أيقونة "استعلام"
  • الخطوة الرابعة: يتطلّب كتابة الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقم في المكان المخصص له.
  • الخطوة الخامسة: قم بالضغط على كلمة "بحث".
  • الخطوة السادسة (الأخيرة): ستظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بموعد الكشف الطبي.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

موقع المجالس الطبية.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

موعد ظهور نتيجة الكشف الطبي

وضحت وزاة الصحة في وقت سابق، أنَّ النتائج الطبية سوف تظهر خلال فترة تتراوح من 10 إلى 14 يومًا، ومن المقرر ربط هذه النتائج بمكاتب التأهيل عن طريق شبكة الاتصال بين وزارتي الصحة والتضامن، حيث تعمل وزارة التضامن لذوي الاحتياجات الخاصة بأن يتم استخدام المزايا التي قامت بوضعها لهذه الفئة، وذلك من خلال بطاقة الخدمات الطبية والتي تسمح لحامليها باللآتي:

  • الجمع بين معاشين.
  • الحصول على تخفيضات في وسائل النقل العام.
  • التعيينات بنسبة تصل إلى 5%..
  • إمكانية الدمج بين المدارس والجامعات.
  • إلغاء الرسوم الجمركية على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • الأولوية في الحصول على السكن الحكومي.
  • الكشف المجاني بالمستشفيات الحكومية.
  • الإعفاء من المصروفات المدرسية.

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كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

موقع المجالس الطبية.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

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