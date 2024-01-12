مع بداية شهر يناير يحرص المواطنين على معرفة خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم والرابط عبر جوجل، لدفع فاتورة التليفون الأرضي، عقب استغناء الأغلبية من استخدامه وذلك بعد ظهور الموبايلات المحمولة، ولكن عقب ارتباط دفع فاتورة التليفون الأرضي بخدمات الإنترنت المنزلي، عادت أهمية التليفون الأرضي أو من خلال الخط الأرضي في المنازل.

خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم والرابط

وتستعرض “الدستور” لكل متابعيها معرفة لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وميعاد السداد.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

الدخول على موقع المصرية للاتصالات، (من هنا). ملئ البيانات المطلوبة وهي: "اسم العميل" - “كود المنطقة” - “رقم التليفون الأرضي” - “البريد الإلكتروني” - “رقم المحمول”. ثم اختيار إرسال رقم التأكيد على رقم الموبايل أو البريد الإلكتروني. قم بالضغط على قائمة أكمل. تحديد رقم سري والقيام بتأكيد الحساب. وبعد الانتهاء، يتاح الدخول على استعلام فاتورة التليفون الأرضي وسوف تظهر قيمة الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

توفر شركة المصرية للاتصالات العديد من الطرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي، ومنها:

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

ومن خلال زيارة أحد فروع الشركة.

الدفع أون لاين من خلال تطبيق “my we”.

من خلال موقع المصرية للاتصالات من خلال بطاقة الائتمان.

ومكاتب البريد المصري.

أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي؟

تتيح الشركة المصرية للاتصالات عديد طرق للاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي، وهي:

الاستعلام من خلال الموقع الرسمي بالشركة المصرية للاتصالات من خلال تسجيل رقم الهاتف.

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي من خلال الاتصال على رقم 19777 وإدخال رقم الهاتف المستعلم عنه من أجل إظهار قيمة الفاتورة.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

تقطع شركة المصرية للاتصالات الحرارة عن العميل الذي لم يسدد فاتورة شهر يناير 2024، والتي كان آخر موعد للسداد في يوم 15 بناير الجاري ويتاح لمن تأخر عن الدفع القيام بدفعها في أي وقت وذلك مع إضافة غرامة التأخير.