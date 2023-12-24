كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

يبحث الكثير من المواطنين عن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، مما أدى إلى تصدره محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، ونتيجة لذلك ينشر "الدستور" كافة التفاصيل عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين.

خطوات الإستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين

خصصت وزارة الصحة والسكان رابط للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين وذوي الهمم، ولمعرفة نتيجة الكسف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين برجاء اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول علي موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني عبر الرابط التالي: من هنا

- قم بكتابة الرقم القومي والرقم السري للمواطن في الخانات المحددة.

-ثم اضغط على إيقونة "بحث"

- سوف تظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي في صفحة ويب جديدة.

شروط الحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك

خلال السطور التالية يرصد "الدستور" أهم الشروط للحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك، حيث حددت وزارة الصحة والسكان، 9 شروط أساسية يجب توافرها للحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك، وتشمل هذه الشروط:

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 عن 18 عاما.

- أن تكون السيارة المجهزة مُسجلة باسم الشخص المعاق وليس شخص آخر.

- أن يجتاز المواطن الكشف الطبي كاملا.

- أن يكون المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 حاملًا الجنسية المصرية.

- ألا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.

- أن تكون التجهيزات الخاصة بسيارات المعاقين 2023 مطابقة للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

- اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة المواطن على قيادة السيارة.

- إرفاق تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للمواطن ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارة المعاقين 2023.

- ضرورة إدخال كافة البيانات المطلوبة على الموقع بشكل صحيح.