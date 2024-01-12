الجمعة 12 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

تسجيل قراءة عداد المياه ودفع الفاتورة إلكترونيًا

تسجيل قراءة عداد
تسجيل قراءة عداد المياه

تسجيل قراءة عداد المياه من أكثر التساؤلات التي يوجهها المواطنين على مواقع البحث المُختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، حيثُ ارتفع البحث عن خطوات تسجيل القراءات، خلال الساعات الأخيرة، وذلك اهتمامًا بتسجيل قراءة عداد المياه، تجنّبًا لتراكم القراءات لأكثر من شهر، والغرامات التي قد تقع عليهم نتيجة عدم السداد بشكل منتظم.

تسجيل قراءة عداد المياه

ويوجد أكثر من طريقة لتسجيل قراءة عداد المياه والاستهلاك الشهري لكل عداد، وأيضًا دفع فاتورة الاستهلاك، في جميع محافظات الجمهورية، وذك بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى منافذ الدفع المُختلفة أو التوجة لمقرات الشركة.

وتتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عدد من المميّزات والطرق التي يمكنك من خلالها تسجيل قراءة عداد المياه من المنزل بدون انتظار قارئ عداد المياه أو الذهاب إلى أي مكان، وتجنبا لحدوث مشكلة قراءة العداد الخاطئة أو تراكم القراءات، حيثُ يمكنك تسجيل كافة القراءات بطريقة بسيطة.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن تسجيل قراءة عداد المياه، يتعرض "الدستور" طرق التسجيل الإلكترونية وأيضًا الدفع بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان، وذلك في التقرير التالي:

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم ورقم العداد 2024

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عبر الموقع الرسمي والتطبيق

 

تطبيق قراءتي.. تسجيل قراءة عداد المياه إلكترونيًا

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعلنت عن عدّة طرق لتسجيل قراءة عداد المياه، من أبرزها تطبيق "قراءتي"، والذي أطلقته الشركة خلال الفترة الماضية ويمكن تحميل لأنظمة أندرويد ولأنظمة IOS.

 

سداد فاتورة المياه إلكترونيًا

ويستهدف تطبيق “قراءتي” مساعدة المواطنين على تجنب التجمعات وسداد فاتورة استهلاك المياه بسهولة، حيث يمكنهم تسجيل قراءة العداد الخاص بهم بأنفسهم، من خلال تنزيل التطبيق على الهاتف الشخصي وإدخال بيانات الاسم، والعنوان، ورقم الدفع الإلكتروني

ويقوم المستخدم بإدخال بياناته الشخصية مثل رقم الهاتف ورقم الاشتراك لعمل الحساب على التطبيق ومن ثم تتاح له إمكانية تسجيل قراءة عداد المياه، فبمجرد تصوير العميل لقراءة العداد الخاص به يقوم بإرسالها للشركة ويـتم مـحاسـبـته ووضـع قراءته فـي العداد الخاص به.

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كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم ورقم العداد 2024

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عبر الموقع الرسمي والتطبيق

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