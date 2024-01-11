الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم ورقم العداد 2024

فاتورة المياه
فاتورة المياه

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم ورقم العداد 2024 سؤال تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، ويبحث المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية عبر الموقع الشهير “جوجل”، لمعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم ورقم العداد 2024 إلكترونيًا.

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم ورقم العداد 2024

تزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة طرق الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2024، يرصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات عن كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم ورقم العداد 2024 بالخطوات، إليكم التفاصيل على النحو التالي:

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رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم فقط الإسكندرية

طرق الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2024

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لسكان محافظة القاهرة إمكانية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة 2024 المياه، باسم المشترك فقط، من خلال الدخول الموقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة من خلال الضغط على الرابط التالى من هنا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه 2024:

  • انتقل إلى موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مباشرة عبر الرابط الخاص به من هنا
  • اختر أيقونة "دفع الفواتير" المتاحة في الصفحة الرئيسية.
  • قم بإدخال بيانات العداد المطلوبة ورقمه.
  • أدخل قراءة العداد في الخانة المخصصة لها.
  • انقر على "الاستعلام".
  • وفي الخطوة الأخيرة.. ستظهر لك على الشاشة إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري لدفع فاتورة الشهر 2024.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

يمكن للمواطنين من الاستعلام عن فاتورة المياه 2024 من خلال رقم العداد، وذلك باتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه التابع لكل محافظة.

2- إدخال رقم العداد المدون على فاتورة المياه السابقة الخاصة بالشهر السابق.

3- اضغط على كلمة «البحث» حتى تظهر لك الفاتورة وقيمة الاستهلاك.

كما أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عدد من الطرق المختلفة  لدفع فاتورة المياه والاستعلام عن قيمتها من ضمنها زيارة مقر مكتب شركة المياه في المنطقة الخاصة بالمستهلك أو صاحب العداد.

كما يمكن الاستعلام عن الفاتورة وتسديدها من خلال المحصلين التابعين للشركة.

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