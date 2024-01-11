تحرص الكثير من السيدات على معرفة أعراض الأزمة القلبية، حيث تعد الأزمة القلبية من أكثر الأمراض شيوعًا حول العالم وتصيب الصغير قبل الكبير، ويطلق عليها أيضًا النوبة الصامتة.

النوبة الصامتة.. أعراض الأزمة القلبية عند النساء اعرفي السبب

ووفقًا لموقع "verywellhealth"، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بـ الأزمة القلبية، مع اختلاف الأعراض، وفي هذا التقرير نرصد لكم كافة التفاصيل لحمايتك من الإصابة بمرض النوبة الصامتة.

بالإضافة إلى العلامات الشائعة للنوبة القلبية، هناك أيضًا علامات وأعراض مرتبطة بأنواع معينة من النوبات القلبية.

نوبة قلبية صامتة

النوبة القلبية الصامتة هي نوبة قلبية ذات علامات وأعراض قليلة أو معدومة أو أعراض غير معروفة، من بين 805.000 نوبة قلبية كل عام، يُعتقد أن 170.000 منها هي نوبة قلبية صامتة.

وفي حالة النوبة القلبية الصامتة، قد لا يكتشف الشخص إصابته بنوبة قلبية حتى يتم فحصه من قبل مقدم الرعاية الصحية لسبب آخر.

متوسط ​​عمر الإصابة بـ الأزمة القلبية عند النساء

متوسط ​​عمر أول أزمة قلبية لدى النساء هو 72 عامًا ويقارن ذلك بعمر 65 سنة لدى الرجال.

ومع ذلك، هناك عدد أكبر من النساء اللاتي يعانين من الأزمة القلبية في سن أصغر، بما في ذلك التسلخ التلقائي للشريان التاجي، وجدت إحدى المراجعات أن الأزمة القلبية تتزايد بشكل خاص بين النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 54.

قد تكون النوبات القلبية في ارتفاع بين الشباب بسبب انتشار عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك:

1 - ضغط دم مرتفع.

2 - عالي الدهون.

3 - التدخين.

النساء معرضات للوفاة بسبب النوبات القلبية مرتين أكثر من الرجال إليكم الأسباب في السطور التالية:

يُنظر تقليديًا إلى أمراض القلب على أنها "مرض يصيب الرجال"، على الرغم من أنها أيضًا القاتل الأول للنساء، وهذا النقص في الوعي قد يؤجل العلاج.

علامات الأزمة القلبية لدى النساء أو مجموعة علامات الأزمة القلبية لدى النساء أقل شهرة من الرجال، لذلك من الأسهل تجاهلها.

من المرجح أن تتجاهل النساء أعراضهن ​​الصحية أو يقللن من أهميتها إذا كن أيضًا في دور مقدم الرعاية.

قد يؤدي ذلك إلى تأجيل وصولهم إلى المستشفى، مما قد يؤثر على النتائج الصحية الناجمة عن الأزمة القلبية.

كما أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات صحية بعد الإصابة بنوبة قلبية مقارنة بالرجال، قد يكون هذا بسبب تقدم السن في وقت الإصابة بالأزمة القلبية وزيادة وجود مشاكل صحية في وقت الإصابة بالأزمة القلبية.