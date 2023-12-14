الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد وفاة الشاعرة أميرة الأدهم.. أبرز أعراض الأزمة القلبية المفاجئة ومخاطرها

أميرة الأدهم
أميرة الأدهم

تعد الأزمة القلبية المفاجئة من ضمن الأمراض الأكثر شيوعًا حول العالم، وتحدث الأزمة نتيجة لمرض وخيم بالشريان التاجي، فيمكن أن تؤدي إلى حدوث الرجفان البُطيني ومن ثم توقف القلب المفاجئ.

وفاة الشاعرة أميرة الأدهم

وتزامنًا مع وفاة الشاعرة أميرة الأدهم بمرض الأزمة القلبية المفاجئة، نرصد لكم في هذا التقرير ما لا تعرفه عن  الأزمة القلبية المفاجئة وأبرز الأعراض المبكرة، وذلك وفقًا لموقع "Health line".

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تزامنًا مع ذكرى حسن الأسمر.. بوادر وأعراض الأزمة القلبية

ما هى الأزمة القلبية المفاجئة

النوبة القلبية أو احتشاء عضلة القلب هي حالة طبية طارئة خطيرة، يتم فيها منع إمداد القلب بالدم فجأة، عادة بسبب جلطة دموية، وقد تنتج عن نقص وصول الدم إلى القلب وتلف عضلة القلب بشكل خطير ويمكن أن يهدد الحياة.

بعد وفاة الشاعرة أميرة الأدهم.. ما لا تعرفه عن الأزمة القلبية المفاجئة

أبرز الأعراض المبكرة للأزمة القلبية المفاجئة

1- الشعور بضيق في التنفس بشكل المفاجئ.
2- الشعور بالألم، أو الضغط، أو عدم الراحة في وسط أو جانب الصدر الأيسر.
3- ألم الذراع، أو الكتف، أو الظهر، أو المعدة، أو الفك، أو الرقبة.
4- الشعور بالتعب غير المبرر.
5- العرق البارد.
6- الغثيان أو التقيؤ.
7- الإغماء. 

 بعد وفاة الشاعرة أميرة الأدهم.. ما لا تعرفه عن الأزمة القلبية المفاجئة

عوامل الخطر التى تزيد التجلطات فى الشريان التاجى تشمل:

1- تدخين التبغ بشراهة وتناول الكحوليات.
2- ارتفاع ضغط الدم، مع الوقت قد يسبب ارتفاع ضغط الدم ضررًا للشرايين التي تمد القلب بالدم، وذلك لأنه يسرع عمليات تصلب الشرايين.
3- ارتفاع كوليسترول الدم أو ثلاثي الجليسريد في الدم.
4- قلة النشاط البدني.
5- السمنة الزائدة، فالأشخاص البدناء جدًا لديهم نسبة مرتفعة بشكل خاص من الدهون في الجسم.
6- مرض السكري.
7- التوتر.
8- تاريخ عائلي من الإصابة بالنوبات القلبية والتاريخ الوراثي من ضمن أكبر الأسباب لتوارث التعرض للأزمة القلبية المفاجئة.

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