السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تزامنًا مع ذكرى حسن الأسمر.. بوادر وأعراض الأزمة القلبية

حسن الأسمر
حسن الأسمر

يصادف اليوم 21 أكتوبر ذكرى ميلاد الفنان الشامل الراحل حسن الأسمر الذي رحل عن عالمنا في 7 أغسطس عام 2011 إثر تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة.

سبب وفاة الفنان حسن الأسمر

ويعد الفنان الراحل حسن الأسمر من ضمن نجوم الزمن الجميل الذي تأثر أبناء جيله بأعماله الغنائية التي لا تنسى، واستطاع حسن الأسمر خطف قلوب جماهيره بشعبيته ليكون أشهر مطربي اللون الشعبي في الشارع المصري.

وتوفى الفنان الراحل حسن الأسمر إثر تعرضه لإزمة قلبية مفاجئة ورحل عن عمر يناهز الـ51 عامًا، وفي هذا التقرير يرصد “الدستور” تفاصيل بوادر التعرض للأزمة القلبية تزامنًا مع ذكرى رحيل حسن الأسمر بنفس المرض، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health".
 

تزامنًا مع ذكرى حسن الأسمر.. تعرف على بوادر التعرض للأزمة القلبية
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أسباب ارتفاع معدلات النوبات والسكتة القلبية المفاجئة

أعراض الأزمة القلبية

يمكنك معرفة أعراض نوبة قلبية في السطور التالية لتجنب بوادر التعرض للأزمة القلبية، ولكن هناك بالفعل مؤشرات أخرى أقل شهرة قد لا يكون البعض على دراية بها، وغير متوقعة مثل: آلام في الظهر والكتف تأتي بشكل مبدئي ثم تزداد كل ساعتين حتى تتم النوبة القلبية، الشعور بالآلم كأنه شد عضلي بالظهر والكتف، ثم تتطور الأعراض بالشعور بالعرق الشديد ثم الغثيان والقيء الشديد.

تزامنًا مع ذكرى حسن الأسمر.. تعرف على بوادر التعرض للأزمة القلبية

عوامل الخطر التي تزيد التجلطات في الشريان التاجي تشمل:

تزامنًا مع ذكرى حسن الأسمر.. تعرف على بوادر التعرض للأزمة القلبية

1 - تدخين التبغ بشراهه وتناول الكحوليات.
2 - ارتفاع ضغط الدم، مع الوقت قد يسبب ارتفاع ضغط الدم ضررًا للشرايين التي تمد القلب بالدم، وذلك لأنه يسرع عمليات تصلب الشرايين.
3 - ارتفاع كولسترول الدم أو ثلاثي الجليسريد في الدم.
4 - قلة النشاط البدني.
5 - السمنة الزائدة فالأشخاص البدناء جدًا لديهم نسبة مرتفعة بشكل خاص من الدهون في الجسم.
6 - مرض السكري.
7 - التوتر.
8 - تاريخ عائلي من الإصابة بالنوبات القلبية والتاريخ الوراثي من ضمن اكبر الأسباب لتوارث التعرض للأزمة القلبية المفاجئة.

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