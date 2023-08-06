بذكرى رحيل حسن الأسمر.. لماذا عشقه صنايعية الورش والحرف اليدوية؟

في مثل هذا اليوم من عام 2011، رحل عن عالمنا أحد أبرز نجوم الفن الشعبي في مصر، حسن الأسمر، الذي اشتهر بلقب صاحب "الموال الحزين" لطريقته المؤثرة في تقديم المواويل والأغاني التي تعبر عن معاناة وأحلام وآمال الطبقة العاملة والصناعية.

حسن الأسمر، الذي ولد في حي العباسية بالقاهرة في 21 أكتوبر 1959، بدأ مشواره الفني في أوائل ثمانينات القرن الماضي، وسرعان ما أصبح صوتًا يجمع بين الطرب والشعبية، ويحظى بإعجاب وتقدير الملايين من المستمعين.

حسن الأسمر المغني الأشهر لصنايعية مصر

قدم حسن الأسمر عددًا كبيرًا من الأغاني التي علقت في ذاكرة جيل بأكمله، ولا تزال تُسمع حتى الآن في كل مكان، كما شارك في عدة أفلام ومسلسلات ومسرحيات، وأظهر موهبته في التمثيل والكوميديا.

لكن ما جعل حسن الأسمر يحظى بحب خاص من قبل صنايعية مصر هو قدرته على التعبير عن همومهم وطموحاتهم وفخرهم بعملهم وحرفتهم، الأمر الذي جعله المطرب الأشهر لأصحاب الحرف اليدوية بفترة التسعينات.

الأفلام والمسرحيات التي شارك فيها حسن الأسمر:

فيلم "بوابة إبليس" عام 1993، فيلم سينمائي عام 1993 من بطولة مديحة كامل، محمود حميدة، هشام عبد الحميد وحسن الأسمر وميمي جمال وعايدة عبد العزيز وصفاء السبع؛ ومن إخراج عادل الأعصر وأسامة فريد وتأليف محمد الباسوسي.

فيلم "زيارة السيد الرئيس" عام 1994، وهو فيلم كوميدي، حيث تنتشر في القرية الصغيرة إشاعة أن القطار الذي يقل الرئيس وضيفه الرئيس الأمريكي سيتوقف عند القرية، فتتبدل أحوال القرية وتبدو على السطح أشكال الفساد والنفاق المختلفة.

فيلم "ليلة ساخنة" عام 1996، يحكي الفيلم قصة سيد سائق التاكسي بشتى السبل تدبير 200 جنيه كمصاريف لإجراء عملية جراحية ضرورية لحماته التي تعتني بابنه الوحيد المعاق ذهنيًا، وفي نفس الليلة تحاول حورية العاهرة التائبة أن تدبر المبلغ اللازم لتنكيس المنزل الذي تعيش به، وعندما يلتقيا كلاهما، يشهدان على ليلة مليئة بالأحداث التي لا تنسى.

وعن أشهر الأغاني التي غنى فيها حسن الأسمر، "كتاب حياتي"، وهي أغنية تعبر عن معاناة الفنان من الحزن والعذاب في حياته، وقد حققت نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة، و"ادلع يا حلو"، "طعم الأيام"، وهي أغنية تتحدث عن الحنين إلى الماضي والأصدقاء القدامى، وقد لاقت استحسان الجمهور، "كان نفسي"، "أنا أهو وانت أهو".