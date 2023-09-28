أسباب ارتفاع معدلات النوبات والسكتة القلبية المفاجئة

أصبح ارتفاع معدلات النوبات القلبية والسكتة القلبية المفاجئة وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية مدعاة للقلق. ويعد الإجهاد والكحول والتدخين وعدم ممارسة الرياضة وسوء التغذية، من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر على صحة القلب لدى الأشخاص من جميع الفئات العمرية.

واستعرض تقرير نشره موقع "hindustantimes"، دراسة نشرتها مجلة تفيد تقارير جمعية آسيا والمحيط الهادئ لأمراض القلب (APSC)، أن هذا العدد المرتفع يمكن أن يكون بسبب عوامل مختلفة، أبرزها اختيارات نمط الحياة السيئة والأنظمة الغذائية غير الصحية، وعلى الرغم من محاولتهم الحفاظ على لياقتهم البدنية، فإن الناس يعانون من سوء الصحة بسبب سلوكيات نمط الحياة مثل الطعام.

يقول الدكتور إتش إن ميشرا، كبير استشاري أمراض القلب التداخلية: " مضاعفات القلب والحالات المرضية المرتبطة بها مترابطة، فإن هذه الحالات تتطلب علاجات متميزة تعتمد على الحالة الطبية للمريض. وبالتالي، يصبح من الضروري فهم كيف يمكن لأمراض القلب والأوعية الدموية الثلاث الأكثر خطورة، والنوبات القلبية، وفشل القلب، والوفيات القلبية المفاجئة، أن تتفاعل مع بعضها البعض.

بمناسبة يوم القلب العالمي (29 سبتمبر)، قال الدكتور ميشرا كيف تختلف النوبة القلبية والسكتة القلبية المفاجئة وفشل القلب عن بعضها البعض.

نوبة قلبية

تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض ​​أو ينقطع تدفق الدم إلى القلب. جلطات الدم، وتصلب الشرايين، والدهون، أو رواسب الكوليسترول في الشرايين التاجية تسبب هذا الانسداد. أثناء النوبة القلبية، يستمر القلب في النبض، لكن الدم الغني بالأكسجين لا يستطيع الوصول إلى العضو لأداء وظائفه بشكل سليم. كلما تأخر العلاج، زاد الضرر الذي يحدث، مما يسبب نوبة قلبية وربما يؤدي إلى توقف القلب المفاجئ.

الأنواع الثلاثة للنوبات القلبية هي:

الذبحة الصدرية غير المستقرة: الأضرار التي تلحق بالقلب بسبب انخفاض تدفق الدم إلى القلب الذي يحدث أثناء الراحة أو عند بذل أقل قدر من الجهد في غياب تلف عضلة القلب هي ذبحة صدرية غير مستقرة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية.

احتشاء عضلة القلب بارتفاع القطعة ST (STEMI): عندما يصبح الشريان التاجي مسدودًا تمامًا، ويتوقف جزء كبير من العضلة عن تلقي الدم، يشار إلى الحالة باسم STEMI أو نوبة قلبية كبيرة.

MINOCA: عندما يعاني مريض نوبة قلبية من علامات وأعراض تلف القلب، فإن التحقيقات التي تشير إلى وجود ضرر في القلب والأوعية الدموية التي تغذي القلب تكون مسدودة بنسبة أقل من 50% ولا تعيق تدفق الدم، عندها يشار إلى الحالة باسم MINOCA أو احتشاء عضلة القلب مع عدم انسداد الشرايين التاجية.

أعراض الأزمة القلبية

قد تختلف أعراض الأزمة القلبية حسب العمر والجنس ونمط الحياة. ومع ذلك، فإن بعض العلامات الشائعة تشمل ألم في الصدر، وضيق في التنفس، والتعرق البارد، والغثيان، والقيء، والتي عادة ما تتطور ببطء مع مرور الوقت. إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني من هذه الأعراض، يوصى بزيارة طبيب القلب على الفور.

فشل القلب

عندما لا يتمكن القلب من ضخ ما يكفي من الدم عبر الجسم، يشار إلى هذه الحالة باسم قصور القلب. تنجم هذه الحالة عن حالات كامنة متعددة مثل مرض الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

أعراض قصور القلب

الأعراض الأكثر شيوعًا لقصور القلب هي تورم القدمين والكاحلين والساقين، حيث تضعف قدرة القلب على ضخ الدم، ويعود الدم والسوائل إلى الرئتين، يعاني بعض الأشخاص أيضًا من الضعف والخمول وضيق التنفس، سيحدد طبيب القلب السبب الكامن وراء قصور القلب ثم يحدد العلاج بناءً على السبب.

السكتة القلبية

عندما يكون هناك فقدان مفاجئ لجميع أنشطة القلب بسبب عدم انتظام ضربات القلب، يشار إلى هذه الحالة بالسكتة القلبية. أثناء توقف القلب، يتوقف الشخص عن التنفس ويفقد الوعي، ما قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجه بشكل فوري.

وتشمل الأسباب الكامنة وراء السكتة القلبية أمراض القلب التاجية والإجهاد البدني والاضطرابات الوراثية. ومع ذلك، يمكن أن تحدث السكتة القلبية أيضًا دون سبب معروف.