تصدر وفاة الفنان طارق عبدالعزيز تريد البحث على مواقع التواصل الإجتماعي وعبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية.

وفاة الفنان طارق عبد العزيز

وتوفي الفنان طارق عبدالعزيز، أمس الأحد، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ55 عامًا، بعد حياة حافلة بالإبداع، تاركًا أعمالًا محفورة في ذاكرة جمهوره ما بين السينما والتليفزيون.

ووفقًا لموقع "Very Well Health"، يرصد موقع “الدستور" في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص الأزمة القلبية المفاجئة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

أبرز المعلومات عن مرض الفنان طارق عبد العزيز

بعد وفاة الفنان طارق عبدالعزيز - ابرز المعلومات عن مرضه

أبرز أعراض الأزمة القلبية المفاجئة

1 - الشعور بضيق في التنفس بشكل المفاجئ.

2 - الشعور بالألم، أو الضغط، أو عدم الراحة في وسط أو جانب الصدر الأيسر.

3 - ألم الذراع، أو الكتف، أو الظهر، أو المعدة، أو الفك، أو الرقبة.

4 - الشعور بالتعب غير المبرر.

5 - العرق البارد.

6 - الغثيان أو التقيؤ.

7 - الإغماء.

بعد وفاة الفنان طارق عبدالعزيز - ابرز المعلومات عن مرضه

نصائح صحية للتعايش مع الجلطة القلبية

1 - الالتزام بالأدوية الموصوفة من قبل الطبيب.

2 - اتباع نظام غذائي صحي.

3 - الحرص على ممارسة الرياضة.

4 - الإقلاع عن التدخين.

5 - التقليل من الإجهاد.

عوامل الخطر التي تزيد التجلطات في الشريان التاجي تشمل:

بعد وفاة الفنان طارق عبدالعزيز - ابرز المعلومات عن مرضه

1 - تدخين التبغ بشراهه وتناول الكحوليات.

2 - ارتفاع ضغط الدم، مع الوقت قد يسبب ارتفاع ضغط الدم ضررًا للشرايين التي تمد القلب بالدم، وذلك لأنه يسرع عمليات تصلب الشرايين.

3 - ارتفاع كولسترول الدم أو ثلاثي الجليسريد في الدم.

4 - قلة النشاط البدني.

5 - السمنة الزائدة فالأشخاص البدناء جدًا لديهم نسبة مرتفعة بشكل خاص من الدهون في الجسم.

6 - مرض السكري.

7 - التوتر.

8 - تاريخ عائلي من الإصابة بالنوبات القلبية والتاريخ الوراثي من ضمن اكبر الأسباب لتوارث التعرض للأزمة القلبية المفاجئة.